No mês em que comemoramos o Dia do Corretor, a SulAmérica lançou uma campanha que vai abrir frentes de negócios para seus parceiros. Durante todo mês de outubro, o corretor poderá oferecer todos os planos de saúde da companhia na modalidade PME, incluindo a família Direto e os planos odontológicos, para empresas a partir de duas vidas. Com isso, a seguradora amplia suas oportunidades de negócios e aumenta o acesso a planos em um momento em que o foco está voltado para o cuidado e segurança na hora de cuidar.

“Sabemos que ter um plano de saúde é um dos desejos dos brasileiros que ganharam força durante a pandemia. Corretores já pediam há algum tempo para que oferecêssemos produtos para duas vidas. Ampliar o acesso faz parte da estratégia da companhia. Com tudo isso, apostamos em aceitar empresas com duas vidas”, afirma André Lauzana, vice-presidente Comercial e Marketing da organização.

A família SulAmérica Direto, que já está disponível em São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas, Curitiba, Recife e João Pessoa, é opção para pequenas e médias empresas, já que é regional, conta com uma rede credenciada inteligente e um preço competitivo diante do valor que agrega para as pessoas. “Essa promoção será, sem dúvida, um grande incentivo, já que os corretores têm tudo a seu favor: produtos qualificados e uma sociedade disposta a investir em segurança. O repertório está aí e tenho certeza de que nossos parceiros vão aproveitar muito bem este momento”, afirma Luciano Lima, diretor comercial da companhia.

O leque de potenciais clientes amplia bastante com a opção de duas vidas e abre um caminho para o corretor resgatar contatos e vínculos com seus clientes, carentes de um produto dessa amplitude. “Os cariocas, por exemplo, já aceitaram muito bem o Direto e agora certamente o interesse aumentará bastante”, acredita Solange Zaquem, diretora comercial da seguradora. “Mas não é só no Rio que vejo potencial, pois esse produto se encaixa perfeitamente no cenário atual da sociedade. Além disso, a rede credenciada é algo muito importante na hora de contratar um plano de saúde e, por isso, nós priorizamos qualidade na hora de escolher os parceiros. Nos planos SulAmérica Direto a rede tem conceito inteligente, com prestadores reconhecidos em suas áreas de atuação. Hospitais, laboratórios, clínicas médicas, enfim, o cliente tem toda a cobertura necessária para cuidar da sua saúde na região onde mora ou trabalha”, completa a executiva.

Todos os planos da companhia contam com diferenciais, como uma plataforma de atendimento médico e terapêutico a distância, o Saúde na Tela, uso do aplicativo SulAmérica Saúde e gestão coordenada da saúde.

