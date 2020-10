Doze de outubro é comemorado o dia do Corretor de Seguros. Para celebrar essa data, a Previsul lança o desafio “Dê um F5 na sua carreira”, ação composta por cinco lives de 1 hora de duração, de 12 a 16/10. As transmissões ao vivo, que acontecerão às 18h, abordarão as temáticas de marketing digital, empreendedorismo e vendas e contará com nomes como Geraldo Rufino.

“A ação não tem como objetivo falar sobre a seguradora. O objetivo é oportunizar ao corretor um momento de capacitação e interação com especialistas que podem auxiliá-lo em suas estratégias comerciais, oportunizando ainda mais negócios. A companhia investiu nessa ação porque realmente acredita no trabalho do corretor de seguros, e essa é uma forma de homenageá-lo em seu dia”, afirma o presidente da empresa, Renato Pedroso.

Todos os corretores podem participar, cadastrados ou não na seguradora. As inscrições podem ser feitas no site. Os links das transmissões serão enviados aos inscritos por e-mail.

Confira, abaixo, os temas e palestrantes:

– De empreendedor para empreendedor: o segredo para crescer em tempos de incertezas (Geraldo Rufino);

– De desconhecido a cliente: construa conteúdos para engajar e converter em suas redes sociais (Talita Tosi);

– Venda mais investindo pouco: aprenda marketing digital na prática e como vender usando o Google e redes sociais (Eduardo Cortez);

– Não fique sem resposta: práticas infalíveis que te farão vender muito no WhatsApp (Bruno Felizardo);

– Propósito LTDA: o autoconhecimento para te fazer chegar onde você nunca imaginou (Alberto Lohmann).

N.F.

Revista Apólice