O Instituto Superior de Seguros e Benefícios Brasil (ISB Brasil) traz novidades para a 16ª edição do Troféu Pinhão de Ouro 2020, que reconhecerá os destaques do mercado paranaense de benefícios. Por conta do período atípico causado pela pandemia de coronavírus e para seguir todas as medidas de segurança, neste ano a premiação será no modelo drive-in. O evento será realizado seguindo todas as orientações de segurança, com distanciamento social e sem aglomerações. A apresentação será feita em um espaço separado e transmitida no telão para os convidados em seus veículos.

Os vencedores serão conhecidos no dia 22 outubro, em Curitiba, em evento realizado no Cine Drive-in Família Madalosso. “Estamos vivendo um ano atípico, cheio de incertezas, mas que nos inspira a buscar soluções para inovar e contribuir para o desenvolvimento do setor. Neste ano nossa premiação será um pouco diferente, mas manteremos o mesmo padrão de qualidade dos anos anteriores”, afirma Joceli Pereira, presidente do Instituto, destacando que ao final do evento será exibido um filme para que os participantes possam desfrutar de uma sessão de cinema em seus veículos. A alimentação acontecerá dentro dos carros com a distribuição de combos. Haverá garçons e os convidados não precisarão sair dos seus veículos.

Os profissionais e empresas concorrem nas seguintes categorias: Seguradora de Vida Nacional e Regional, Seguradora de Previdência do Ano, Seguradoras e Operadoras do Ano (Saúde, Dental), Profissional do Ano (Vida, Previdência, Saúde, Dental, Benefícios Interior), Corretor do Ano (Vida, Previdência, Saúde, Dental, Benefícios Interior), Assessoria de Benefícios do Ano, Administradora de Benefícios do Ano e Pinhão do Bem, um “leilão beneficente” que acontecerá durante a premiação.

Em breve serão divulgadas informações a respeito da compra de convites.

Critérios de avaliação

Cada categoria conta com um critério de votação: as seguradoras, operadoras, assessorias e o profissional do ano serão escolhidos pelos corretores de seguros. As Administradoras de saúde e dental serão eleitas pelos corretores e seguradoras. Já os corretores, serão escolhidos pelas seguradoras, assessorias, operadoras e administradoras. A pesquisa é realizada em parceria com a Tema Pesquisas e Harvest Inovação, que segue uma metodologia específica, com ligações telefônicas.

N.F.

Revista Apólice