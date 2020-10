EXCLUSIVA – A formação e capacitação profissional foram grandes desafios para os corretores de seguros durante a pandemia. A oferta de treinamentos aumentou substancialmente e a SulAmérica decidiu investir no PRA Saber, uma plataforma de conhecimento que nasceu a partir das demandas dos corretores de seguros.

André Lauzana, vice-presidente comercial da SulAmérica, antecipa que o PRA Saber tem três pontos fundamentais de investimento. Um é a infraestrutura, necessária para que os corretores possam acessar e transitar com tranquilidade; conteúdos atualizados e modernos, para despertar o interesse de corretores e de seus colaboradores; além de gerar engajamento e credibilidade para os profissionais.

A expectativa inicial é de cinco mil usuários na plataforma, que podem ser o corretor ou seus colaboradores. A seguradora irá ajustar a oferta de conteúdo de acordo com a procura dos corretores.

“Com o nosso conceito de Saúde Integral, queremos ampliar a capacitação para os corretores de seguros. O ponto não é mais o que se ensina, mas o que as pessoas querem aprender, neste processo de transformação pessoal e negócios. Todos se conectam e aprendem. Além disso, as empresas mais admiradas e relevantes para os parceiros são aquelas que geram conhecimento para os clientes.”, garante Lauzana.

Alessandra Higa, gerente de Estratégia de Capacitação Comercial da SulAmérica, diz que a empresa procurou entender onde o corretor buscava a informação e qual era a sua expectativa de transformação de negócio, digitalização, produção de conteúdo. “As pessoas queriam um formato de capacitação que se adequasse a sua rotina e com temas como marketing digital, empreendedorismo e outros conteúdos ligados às vendas”.

Zeca Vieira, diretor de marketing da seguradora, afirma que este é um momento muito importante para a companhia, colocando a SulAmérica em outro patamar. “A nova plataforma é de educação, conhecimento e de negócios. PRA Saber é mais do que uma escola de negócios”.

A plataforma traz conhecimento focado no desenvolvimento pessoal e empresarial dos corretores de seguros. Tudo será totalmente gratuito, para que o corretor invista no seu negócio e na sua carreira.

O lançamento da plataforma será no dia 12 de outubro. “Nos antecipamos para que o Dia do Corretor ganhasse relevância ainda maior. A procura por cursos online, com a pandemia, cresceu absurdamente. Estamos trazendo mais do que treinamento sobre produtos, mas uma escola de empreendedorismo e negócios”, comemora Vieira.

Funcionamento

Ao se cadastrar na plataforma, o corretor tem acesso a diversos cursos, treinamentos e dicas de profissionais renomados, além de poder contar com o material em diversas mídias diferentes, como textos, vídeos e podcasts. Ela também pode ser acessada por aplicativo para celular.

A gamificação do conteúdo ficou por conta da parceria com a Uol Edtech e a PUC-RS. quando corretor assiste os cursos ele automaticamente acumula pontos, inclusive para as campanhas de incentivo da seguradora. Com a pontuação alcançada é possível acessar os cursos de MBA da PUC-RS, com aceite de créditos e certificação.

Kelly Lubiato

Revista Apólice