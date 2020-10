Neste Dia do Corretor, a SulAmérica entrega um presente especial para seus parceiros: o PRA Saber, Escola de Negócios SulAmérica, uma plataforma de cursos e treinamentos online totalmente gratuita, com opções variadas para desenvolvimento de habilidades e dos negócios, com bastante foco em empreendedorismo. Estarão disponíveis desde conteúdos técnicos e funcionais até comportamentais e de relacionamento. Parte deles serão apresentados por nomes de peso, como Walter Longo, Mario Sérgio Cortella, Ricardo Amorim e Murilo Gun. Tudo isso via aplicativo exclusivo ou via site. “Para esta plataforma, nossos principais focos foram na qualidade das informações, treinamentos e cursos e facilidade de acesso. O conhecimento é a melhor forma de se atualizar para manter os negócios sempre atuais”, comenta André Lauzana, vice-presidente Comercial e Marketing da SulAmérica.

Uma das grandes novidades da plataforma de educação, que faz parte do pilar Eventos e Treinamentos do PRA, o programa de reconhecimento ao corretor da SulAmérica, são os cursos oferecidos em parceria com a PUC/RS e o UolEdTech. São opções que vão de Criatividade e Geração de Valor, passando por Oficina de Vendas até Estratégia Digital e Economia Criativa. O melhor é que quem fizer esses cursos pode abater os créditos do MBA oferecido pela universidade. Na Escola de Negócios SulAmérica eles são gratuitos. Porém, para liberação, é necessário concluir três outros cursos.

“A Escola de Negócios é um incentivo e um presente que realmente fará diferença na vida e na carreira dos corretores de seguros. Pesquisamos o mercado para escolher os melhores conteúdos e conversamos muito com os corretores para entender suas necessidades. O PRA Saber foi feito sob medida para apoiá-los numa arrancada de sucesso”, revela Lauzana.

A plataforma é gamificada para incentivar bastante os corretores a usarem. Por exemplo, quem conclui os cursos soma pontos para poder assistir a cursos e treinamentos mais sofisticados. Além disso, também junta pontos para o PRA 2020, que terá de forma inédita nesta edição duas viagens internacionais, para Punta Cana e para Doha, no prêmio PRA Super Campeões.

