A Pottencial Seguradora registrou, de janeiro a agosto deste ano, um aumento de 200% na comercialização do seguro fiança locatícia (Pottencial Aluguel) em comparação ao mesmo período do ano passado. O crescimento é quase quatros vezes superior ao apresentado pelo mercado, que evoluiu, no mesmo período, 56% em volume de prêmios, segundo dados da Superintendência de Seguros Privados (Susep). Com o resultado, a empresa reforça sua vice-liderança na carteira, do qual detém uma fatia de mais de 10% de market share.

De acordo com o diretor de Seguros Imobiliários da companhia, Claudio Lendecker, vários fatores impactaram o resultado, entre eles o atual cenário de instabilidade econômica, causado pela pandemia, que afetou a renda das pessoas e empresas; a mudança regulatória por parte da Susep, que determinou que as apólices passassem a ter a mesma vigência do contrato de locação, em vez de vigência anual; e principalmente o fato de a seguradora estar investindo no segmento varejo. “A gente se preparou muito para entrar neste segmento, com mudança de sistemas e processos, desenvolvimento de uma nova plataforma, adequações nas políticas comerciais e um relacionamento mais próximo de nossos parceiros. O bom desempenho da organização é reflexo de uma série de ajustes que fizemos, interna e externamente, para avançar de forma consistente neste mercado”, diz.

Ainda de acordo com o executivo, a pandemia, bem como as adversidades impostas por ela, contribuiu para evidenciar as vantagens e segurança do seguro fiança locatícia. A responsabilidade das imobiliárias na gestão dos imóveis de seus clientes e a preocupação em garantir seus recebíveis levaram a um movimento mais intenso de substituição de garantias mais frágeis por seguro. Somado a isso, percebe-se uma mudança de comportamento dos consumidores, que buscam cada vez mais facilidade, agilidade e desburocratização. “As pessoas passaram a valorizar mais as suas experiências, seu dinheiro e, principalmente, seu tempo. No processo de locação de um imóvel não é diferente. Elas querem alugar de forma simples e rápida. O mercado está passando por mudanças, as imobiliárias estão se adequando para oferecer melhores experiências e as seguradoras precisam acompanhar tudo isso, disponibilizando produtos flexíveis, preços justos e investindo em tecnologia”, ressalta Lendecker.

Diversificação do portfólio

Como parte da estratégia de diversificação, que visa oferecer um portfólio de produtos mais amplo e aderente ao mercado, a seguradora lançou no início do mês um produto complementar ao fiança locatícia: o Pottencial Imobiliário, um seguro incêndio feito para as imobiliárias e destinado às locações residenciais. Segundo Lendecker, com este produto, juntamente com o seguro fiança locatícia, a companhia passa a oferecer uma solução completa para as corretoras e imobiliárias, compondo o portfólio de seguros necessários numa locação.

O produto chega bastante competitivo e com função estratégica. Além de proteger os imóveis dos proprietários, o seguro oferece aos inquilinos, gratuitamente, diversos serviços de assistência 24hs para eventuais imprevistos, tais como chaveiro, eletricista, encanador, vidraceiro entre outros. Um dos seus diferenciais é a cobertura de Perda ou Pagamento de Aluguel, que garante até 12 meses de indenização, de acordo com os limites contratados.

N.F.

Revista Apólice