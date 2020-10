A Porto Seguro reformulou o seguro de vida empresarial Capital Global. Agora podem adquirir o produto empresas com no mínimo duas vidas, antes a solução era destinada às companhias a partir de cinco vidas. “É importante olharmos para as pequenas empresas, que também buscam desenhar um pacote de benefícios atrativo para seus colaboradores. A mudança vai ao encontro dessa necessidade, que é cada vez mais presente no ambiente corporativo”, diz Fernanda Pasquarelli, diretora de Vida e Previdência da seguradora.

O processo de contratação também foi modificado e pode ser feito de maneira 100% digital, por meio de assinatura eletrônica. Assim, os corretores terão a possibilidade de realizar todas as etapas da venda sem sair do escritório e os clientes contarão com a opção de adquirir o produto na tela do computador, tablet ou celular, de onde estiver, com segurança e praticidade.

O seguro Capital Global protege automaticamente todos os colaboradores ativos contidos na GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social), podendo a cobertura ser estendida aos sócios e dirigentes envolvidos no contrato social da empresa. Destinado para pessoas jurídicas ou físicas que possuem o Cadastro Específico do INSS, a proteção é simplificada, sem necessidade de preenchimento de proposta de adesão, e não exige relação de colaboradores para movimentação mensal. A empresa também tem a possibilidade de deduzir até 100% dos pagamentos no Imposto de Renda, se for optante pelo Lucro Real.

