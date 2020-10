A área de Automóvel da Mapfre passa a contar com um novo executivo em sua direção no Brasil. Pedro Pimenta chega à empresa com mais de 20 anos de experiência no segmento automobilístico. Antes de assumir uma das posições mais estratégicas da companhia, o executivo teve passagem pela AGF/Allianz, onde atuou por mais de 20 anos. Além do know-how de mercado, Pimenta também é especializado em Gestão Empresarial e Administração pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

De acordo com o executivo, o cenário pandêmico tornou-se um desafio para o qual a seguradora se organizou para superá-lo. “A pandemia trouxe muitas incertezas a todos, mas conseguimos estabilizar a área e seguir com ótima operação no período, inclusive melhorando nossa rentabilidade acima da média de mercado. O trabalho que vem sendo feito no desenvolvimento técnico de produto e precificação nos últimos 12 meses nos dá a certeza de estarmos no caminho certo, e confiança em relação ao futuro”, comenta. “Como resultados preliminares, conseguimos manter nossa carteira, aumentar o número de cotações e, principalmente, a quantidade de corretores nos cotando. Isso demonstra a confiança deles na marca. Vamos continuar entregando qualidade e eficiência operacional”, acrescenta.

Segundo Pimenta, o intuito é apresentar ao mercado, em curto prazo, um novo modelo de comercialização do seguro auto. “Serão produtos sem complexidade, de fácil entendimento, conectados a diversas plataformas de distribuição. O nosso conceito é que nossos corretores tenham acesso a seguradora de forma ágil e da maneira que preferirem, seja por meio de nosso portal, multi cálculos, APPs. hot sites, entre outros canais”, complementa o executivo.

