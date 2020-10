Com uma carreira de 22 anos que uniu empreendedorismo, comunicação, negociações e inovação, Paolo Andrea Bonazzi é o novo head de Planejamento Comercial, Comunicação e Marketing da Rede Lojacorr. O publicitário de formação, que possui sete anos dedicados ao mercado de seguros e tecnologia, incrementa o time comercial e sucede uma gestão de sucesso de Alex Martins, que assume uma nova função na organização.

O executivo acompanha o mercado de seguros desde o início da consolidação dos sistemas de multicálculo, que hoje já é menos conservador. Bonazzi conheceu a Lojacorr há oito anos, quando a empresa estava iniciando um processo de expansão e ganhando capilaridade. Segundo ele, o maior desafio é levar as soluções da companhia para o maior número de corretoras em todo território nacional. “Tenho convicção que crescerei muito como pessoa e profissionalmente aqui. Espero contribuir para que possamos juntos ajudar o brasileiro a se proteger mais e melhor”, afirma.

Com a sua experiência e conhecimento em tecnologia, negociações, comunicação e mercado segurador, o novo gestor mira sua contribuição na expansão da Rede e em soluções que auxiliem o corretor a produzir mais em menos tempo, por meio do compartilhamento e da tecnologia. “Quando desafiamos a nós mesmos a confrontarmos a nossa zona de conforto, obtemos os melhores ganhos e alimentamos uma constante evolução”, diz Bonazzi.

Para o time das áreas do Comercial, composto por Comunicação, Marketing, Relacionamento, Experiência do Cliente, SDR (Sales Development Representative), Negócios e Canais Estratégicos, o head diz que tudo gira em torno das pessoas, mesmo a melhor tecnologia, e os mais arrojados processos não funcionam sem elas para executá-los. “Líder não é aquele que impõe e sim aquele que desperta nos outros a vontade de fazer! Pense em grupo, nunca individualize sua equipe, pois não queremos somente um artilheiro e sim um time campeão! Essa sem dúvida é uma das minhas prioridades: fazer com que o time comercial, que vem sendo campeão, continue a levantar títulos e mais títulos”, afirma o gestor.

A pandemia mostrou que as pessoas são capazes de se adaptar a todas situações, por mais extremas que sejam. “Vimos que podemos otimizar o nosso tempo e trabalharmos melhor em Home-Office, que não é necessário estarmos fisicamente em um lugar para estarmos presentes. Mas também nos fez enxergar o quão valioso é um abraço de um amigo, de um irmão, um simples bate-papo e como é importante termos equilíbrio na vida”, diz.

De acordo com o diretor Comercial da empresa, Geniomar Pereira, a contratação do Paolo é um grande ganho para empresa. “Ele possui muita grande expertise na área, ótimo relacionamento com o mercado de seguros, além de possuir uma veia tecnológica, excelente para o momento que estamos vivendo na Lojacorr, sem dúvida irá agregar muito, unindo forças para alavancar e desenvolver a organização”.

O modelo de negócios da Rede e a humanização da empresa foram fatores que chamaram a atenção do novo gestor. “Pude acompanhar de perto a companhia esse tempo que estive a frente da área comercial da minha antiga empresa. Vi como os profissionais eram tratados, a preocupação com seus colaboradores e a forma como investe no aprimoramento profissional de todos. Além disso, a Lojacorr é atualmente uma referência no que se diz respeito a Seguros. Os benefícios que o corretor de seguros ganha ao se tornar um parceiro da empresa são muitos, sem contar o potencial que temos de crescer muito mais. Esses foram alguns dos pontos que me fizeram escolher a companhia”, finaliza.

N.F.

Revista Apólice