Com a proposta de ampliar as oportunidades de negócios para os corretores e atender às suas necessidades em potencializar as vendas, a Omint anunciou uma campanha especial de vendas de planos de saúde voltados a microempreendedores individuais (MEIs), pequenas e médias empresas (PMEs) de 4 a 29 vidas e também de 30 a 99 vidas. A ação está em vigor desde 01/10/2020, com contratos vigentes até 01/04/2021.

Os clientes que contratarem os planos médicos da seguradora terão descontos de 20% nos produtos MEI a partir de 1 titular (1 vida) e até 15% de desconto nos planos para PMEs de 4 a 29 vidas. As PMEs de 30 a 99 vidas, por sua vez, são beneficiadas com descontos de até 10% na aquisição dos planos médicos. Dentro do segmento de MEIs, a ação contempla todos os tipos de empresas: de profissionais liberais e freelancers a startups, fintechs e afins; contanto que a abertura da empresa tenha, no mínimo, seis meses.

Bonificações especiais para corretores

Os profissionais que fecharem negócios nos planos de saúde para MEIs e PMEs de 4 a 29 vidas ainda contarão com uma vantajosa taxa de agenciamento. Além disso, para contratos com PMEs de 4 a 29 vidas ainda é oferecida uma comissão vitalícia especial, benefício ofertado em caráter inédito pela companhia a fim de reconhecer e valorizar o trabalho do corretor.

“Mais uma vez a empresa reforça a valorização da sua cadeia de valor, oferecendo condições especiais para profissionais liberais, startups, fintechs, freelancers e empresas de pequeno e médio porte, além de reforçar seu comprometimento com os corretores parceiros em trazer bonificações tangíveis e diferenciadas, colaborando com a alavancagem das vendas”, afirma Cícero Barreto, diretor Comercial e de Marketing da seguradora.

Em caso de dúvidas, o corretor já cadastrado na companhia pode entrar em contato com seu consultor ou coordenador Omint. Corretores ainda não cadastrados podem fazer seu cadastro online no site para ter acesso a todas as condições de remuneração e benefícios da campanha.

N.F.

Revista Apólice