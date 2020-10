Antenados ao cenário desafiador durante a pandemia e preocupados em proteger cada vez mais as pessoas de forma fácil, simples, segura e digital, a MetLife Brasil e o Banco Original anunciam uma parceria inédita para comercialização de seguro de vida totalmente online e em duas modalidades de contratação: seguro de vida e seguro de acidentes pessoais.

“A seguradora está em constante transformação digital e, buscando facilitar e aproximar as soluções de proteção financeira às pessoas e ao mercado, fechou essa parceria com o Banco ofertando aos clientes uma solução de proteção financeira 100% digital através de aplicativo. Movimentos e parcerias como essa nos possibilitam chegar ao objetivo de levar cada vez mais proteção e cuidado para as pessoas, de forma fácil e digital”, afirma Raphael de Carvalho, CEO da companhia.

Com a parceria, os clientes do Banco poderão contar com produtos que podem ser personalizados de acordo com as necessidades deles, tudo de forma fácil, rápida e totalmente digital. Além disso, é o único seguro disponível no mercado que não exige que o questionário ANS seja respondido. “No Seguro Vida Protegida, por meio de uma única jornada, o consumidor pode em poucos cliques receber a melhor oferta para seu momento de vida, ficando transparente para o cliente a proteção que ele está escolhendo e porquê.”, explica Michelle Brito, gerente executiva de seguros do Original.

Também é possível contratar assistências exclusivas e inéditas oriundas da parceria, que podem ser usadas ainda em vida e que facilitam o dia a dia dos clientes. É o caso do atendimento online do Einstein para teleorientação, por exemplo. “As soluções que oferecemos hoje têm como objetivo trazer tranquilidade para a vida das pessoas, por isso pensamos, em conjunto com o Original, em um pacote de possibilidades de cuidado e segurança que podem ser usados em caso de imprevistos, protegendo o cliente em todos os momentos de sua vida”, completa Carvalho.

“Para o Banco, a parceria com a seguradora resultará na disponibilização de produtos e serviços que aliam os conceitos de segurança, bem estar, modernidade e comodidade. Com esses dois novos produtos levaremos aos nossos clientes soluções inovadoras em proteção pessoal e familiar, em ambiente totalmente digital”, afirma Marcos Coltri, head de empréstimos e de seguros do Original.

Coberturas

Seguros Vida Protegida

• Indenização para morte e qualquer causa de clientes pessoa física;

• Coberturas de morte e qualquer causa titular ou cônjuge, invalidez permanente total por acidente do titular ou cônjuge, diárias por internação hospitalar e diagnóstico de câncer.

• Serviços de assistência urgência odontológica, consultas online com médicos do Hospital Albert Einstein, assistência funeral individual ou familiar.

• Sorteios mensais de R$ 5 mil reais.

Seguros Acidentes Pessoais

• Indenização para morte acidental de clientes pessoa física;

• Coberturas de morte acidental, invalidez permanente total por acidente, diárias por internação hospitalar.

• Serviços de assistência urgência odontológica e assistência funeral individual ou familiar.

• Sorteios mensais de R$ 5 mil reais.

N.F.

Revista Apólice