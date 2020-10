O Brasil perdeu neste domingo (18) um dos maiores incentivadores do seguro rural no país. Luiz Roberto Foz tinha seu olhar voltado para as lavouras brasileiras e para a proteção do agronegócio. Ao longo da carreira, ocupou diversos cargos executivos de destaque, entre eles os de CEO da Brasileira Rural e diretor-presidente da UBF Seguros . Foi também presidente da Comissão de Seguro Rural da FenSeg, de janeiro de 2012 a março de 2015.

“Luiz Roberto sempre apostou no potencial de crescimento do seguro rural e contribuiu para a sua disseminação no país. Ele costumava dizer que há uma demanda cada vez maior pela cobertura das atividades agropecuárias no Brasil e, mesmo assim, resta um potencial imenso a ser explorado pelas seguradoras. Deixa um legado inestimável e uma vasta contribuição para todo o setor de seguros”, declarou em nota o presidente da Federação das Seguradoras de Seguros Gerais, Antonio Trindade.

Fonte: Fenseg