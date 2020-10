Marketing deve comunicar de forma mais efetiva os benefícios do seguro

EXCLUSIVO – O marketing é, sem dúvidas, uma das áreas mais importantes dentro das empresas, pois através dele é que são feitas as divulgações de produtos ou serviços oferecidos pela organização, além de auxiliar no fortalecimento do relacionamento com o cliente. Para falar sobre o assunto, a Revista Apólice realizou ontem, 22 de outubro, mais uma edição do evento “Diálogos Apólice 25 anos”, contando com a participação de Alexandre Nogueira, diretor de Marketing da Bradesco Seguros. A mediação da transmissão ao vivo foi feita pela jornalista Kelly Lubiato.

O mercado de seguros no Brasil caracteriza-se por uma competitividade entre seguradoras, que buscam um maior volume de prêmios e participação no setor. Segundo Nogueira, em um mercado competitivo, é necessário gerar uma percepção de valor para que o cliente conheça melhor e recomende a sua empresa. “Não é fácil falar sobre seguro, pois normalmente as pessoas associam o uso do benefício com um momento ruim. Nós precisamos comunicar de maneira efetiva ao consumidor quais são os riscos cobertos pelo produto, a vantagem dele estar protegido e, o mais importante: oferecer uma proteção que esteja alinhada a fase de vida dele”.

A pandemia mudou mais ainda a forma de se comunicar com o público, que está cada vez mais conectado no ambiente digital. Por conta disso, cresce o número de empresas que estão presentes nas redes sociais para utilizá-las como uma ferramenta de divulgação dos seus produtos, ou até mesmo no atendimento ao segurado. Essas ações têm um baixo custo de manutenção e maior alcance de pessoas, gerando um engajamento com a carteira de clientes. “As mídias tradicionais, como a TV e o rádio, não deixaram de ser importantes, mas é fundamental estar presente nas redes sociais. Não adianta ter um bom conteúdo se você não tiver um bom planejamento de como o seu público vai recebê-lo. Foque onde os seus prospects estão”, ensinou Nogueira.

O executivo também falou sobre como o mercado segurador deve se comunicar com os millennials, pois eles são os agentes dessa transformação tecnológica que o mundo está passando e o público mais conectado digitalmente. “Os jovens têm uma maior consciência de viver mais e melhor, um sentimento que foi ainda mais despertado por causa da pandemia e para isso o seguro é fundamental. Para que o mercado conquiste essa geração e faça com que ela adquira nossos produtos, é necessário estar cada vez mais presente no seu cotidiano, investindo em ações específicas para esse público”.

Nogueira ressaltou a relevância do corretor de seguros para a distribuição dos produtos, afirmando que o profissional está atuando cada vez como um consultor e focando em oferecer soluções personalizadas. O diretor da Bradesco Seguros também falou sobre a importância das seguradores elaborarem materiais que facilitem as vendas. “Devemos estabelecer uma comunicação específica para o corretor. Às vezes uma peça muito institucional acaba confundindo e não ajudando na prospecção de clientes. Para desenvolver ações mais eficazes, devemos fazer pesquisas e entender quais são as reais necessidades dos nossos parceiros”.

Assista aqui a íntegra da entrevista:

Nicole Fraga

Revista Apólice