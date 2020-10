A MAG Seguros está lançando, nesta semana, mais um programa de fomento à inovação. Desta vez, a iniciativa é voltada 100% aos corretores que atuam em parceria com a seguradora.

O programa Novas Ideias dá voz aos corretores para que tragam sugestões que contribuam com o dia a dia das atividades destes profissionais em diversas categorias: portfólio de produtos e serviços assistenciais; prospecção e vendas; relacionamento com clientes; relacionamento com corretores; capacitação da força de vendas, além de uma segmentação mais genérica para ideias que não estejam enquadradas em uma destas categorias.

“A seguradora é uma companhia de 185 anos e que tem inovação em seu DNA. Com o programa Novas Ideias, fomentamos o desenvolvimento de novas soluções com o apoio de um importante stakeholder do mercado segurador, que é o corretor de seguros”, explica Renata Loyola, superintendente de Gestão da Inovação da companhia.

As 10 melhores ideias serão selecionadas por um grupo de executivos da empresa. Em seguida, haverá um workshop com a PUC-Rio para enriquecer a sugestão e apoiar na preparação do pitch de apresentação para a banca composta pela Diretoria da organização. Os três corretores que apresentarem as melhores ideias serão contemplados com prêmios.

