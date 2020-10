A MAG Seguros acabou de anunciar a parceria com a SOS Truck, um aplicativo voltado para oferecer autopeças, serviços e capacitações para caminhoneiros em todo o Brasil. Com este modelo criado, a seguradora apresentará a este público o produto Bem-Estar, que, além do seguro, oferece uma série de serviços assistenciais que ajudam no cuidado com a saúde.

“A partir desta parceria levaremos a estes importantes profissionais do país a tranquilidade de contar com proteção financeira e com recursos que contribuirão no cuidado com a própria saúde. O seguro Bem-Estar oferece coberturas no caso de doenças graves e assistências na área de saúde a um custo acessível para os caminhoneiros e, por isso, temos a certeza de que a parceria será um sucesso”, explica Luciano Périco, diretor de Afinidades da companhia.

O produto está disponível em três módulos de contratação: Essencial, Plus e Premium, contando com um auxílio financeiro no caso do diagnóstico de uma das doenças cobertas em cada seguro. Todos os módulos garantem aos segurados um pacote de assistência no mercado de seguro de vida.

A assistência Bem-Estar permite o acesso a serviços como telemedicina (atendimento médico por vídeo) e consultas com profissionais como psicólogos, assistentes sociais, educadores físicos e nutricionistas por telefone, além de desconto em medicamentos, consultas e exames.

