A MAG Seguros está dando mais um passo importante em suas iniciativas de inovação no mercado segurador e anunciou o lançamento de uma nova companhia, totalmente digital, em que todo o processo de contratação é feito online, a Simple2u. O novo braço do Grupo Mongeral Aegon está diretamente relacionado à aprovação da companhia no Sandbox Regulatório da Superintendência de Seguros Privados (Susep), sendo a única seguradora selecionada, e marca a entrada da companhia no mercado de Ramos Elementares, comercializando produtos que vão além de Vida e Previdência.

Prevista para ser lançada no início do ano que vem, a nova empresa, além de ser 100% digital e constituída no modelo on demand, é acessível, permitindo novos perfis de clientes e centrada no consumidor. Isso garante que o cliente escolha uma cobertura de acordo com sua necessidade, dando autonomia para ‘ativar’ a sua proteção. O segurado ainda conta com toda a tranquilidade do seguro ser garantido por um Grupo com mais de 185 anos de atuação e que cultiva um DNA inovador e uma cultura de start-up.

N.F.

Revista Apólice