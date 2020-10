A MAG Investimentos, empresa do Grupo Mongeral Aegon, anunciou a chegada de Fernando Gabriades como diretor Comercial. O executivo vem para fortalecer a equipe comercial da companhia, respondendo diretamente a Helder Molina, CEO da MAG Seguros.

Com mais de 13 anos de atuação no setor financeiro, Gabriades foi head of Sales na SulAmérica Investimentos e diretor Comercial no Banco Alfa de Investimentos. Formando em Administração de Empresas pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC – SP), possui ainda pós-graduação em Gestão de Negócios pela Fundação Dom Cabral e MBA Executivo pelo Ibmec-SP.

Para Molina, a expertise de Gabriades será um fator importante para que a gestora de recursos independentes continue crescendo: a empresa soma mais de €816 bi de ativos sob gestão em 24 países. “Estamos vivendo um momento em que as pessoas têm olhado cada vez mais para suas finanças e buscado novas alternativas de investimentos e, por isso, precisamos contar com profissionais com conhecimento do mercado para trazer a melhor opção para cada um dos nossos clientes”, completa o executivo.

N.F.

Revista Apólice