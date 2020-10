Com o intuito de incentivar o desenvolvimento de seus corretores parceiros no segmento de vida, fomentar o crescimento deste público junto à companhia e expandir seus negócios, a Liberty Seguros anunciou sua 3ª campanha da carteira deste ano: a “Com a Vida Ganha”. A iniciativa ocorre desde o dia 01/10 e irá premiar os profissionais que se destacarem nas vendas de seguros de vida com bonificações no cartão de crédito.

Uma das novidades dessa edição fica por conta dos pontos extras pelas vendas na plataforma digital da seguradora recentemente lançada, o Meu Momento de Vida, que permite que corretores tenham seu espaço online para venda de seguro de vida e que consumidores cotem e contratem seguros de forma simples, personalizada e 100% online

A campanha será dividida em duas fases simultâneas: a primeira seguindo o método “Vendeu, Ganhou” e um ranking regional com base no total de pontos de novas vendas. Os produtos participantes serão Liberty Vida Perfil, Liberty Vida Especial, Liberty Vida Global e Liberty Affinity Vida.

“Vendeu, Ganhou”

Para esta etapa, são válidas apólices emitidas pelos corretores ou funcionários de corretoras entre os dias 01 de outubro e 15 de dezembro com vigência até o dia 30 de novembro.

Os prêmios dessa ação serão por meio de cartões de crédito, variando de acordo com a quantidade de apólices fechadas pelos participantes: se o parceiro vende entre 1 ou 2 apólices de vida, recebe R$50,00, se comercializar de 3 a 5 apólices o valor sobe para R$70,00, e, se passar das 6 apólices vendidas, a bonificação é de R$100,00 para cada apólice. Além disso, não haverá limite de premiações, ou seja, quanto mais o corretor vender, mais será premiado.

Ranking Regional

Já na fase de ranking regional, a seguradora premiará 23 corretores com até R$ 6 mil em cartões de crédito. Neste momento, cada emissão valerá uma quantidade diferente de pontos, sendo que aquelas feitas por meio da plataforma Meu Momento de Vida e com cross sell entre os produtos de auto e residência valem o dobro de pontos.

Ativações de Conscientização

Além das ações de incentivo, a companhia irá distribuir 200 vouchers das marcas O Boticário e Netshoes para conscientizar os parceiros sobre o Outubro Rosa, que alerta a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e de colo do útero, e o Novembro Azul, para informá-los a respeito das doenças masculinas, como o câncer de próstata.

N.F.

Revista Apólice