A procura por seguro de vida vem crescendo exponencialmente no Brasil, e a cada ano que passa as pessoas têm tido mais consciência da importância da contratação desses tipos de cobertura. Desde 2018, a participação do seguro de vida no mercado de seguros (sem Previdência e Saúde) ultrapassou a de auto e atualmente representa 40%.

Outra tendência observada no setor e também reforçada pela pandemia é a crescente preferência por opções digitais que descomplicam o dia a dia oferecendo mais agilidade, flexibilidade e segurança.

A Liberty Seguros acabou de lançar a plataforma Meu Momento de Vida. A ferramenta 100% digital foi co-criada com os corretores parceiros da companhia, que participam do Conselho de Corretores, e tem como objetivo facilitar o processo de venda do seguro de vida, viabilizando o processo de contratação do produto de forma didática, ágil e personalizada. A ferramenta é simples e intuitiva, permitindo que o próprio cliente preencha todos os seus dados e contrate a apólice sem necessitar de ajuda.

Com uma abordagem consultiva, a plataforma foi desenvolvida para que os clientes tenham maior facilidade para entender o que realmente precisam em um seguro de vida. Para indicar o capital necessário, por exemplo, o sistema possui uma ferramenta de recomendação, baseada em três variáveis: educação dos filhos, reposição de renda e patrimônio atual. Também traz textos explicativos sobre cada cobertura para que o cliente saiba exatamente o que está contratando.

Além disso, os consumidores podem personalizar os valores de coberturas de acordo com sua necessidade. Com todas as opções escolhidas, o segurado responde um questionário completo direto na plataforma, dispensando a tradicional entrevista telefônica realizada para a contratação do seguro. Os pagamentos e a assinatura eletrônica também são realizados diretamente na ferramenta e a apólice é enviada ao segurado em até 1 dia útil.

Agilidade e facilidade para os corretores

Cada corretor terá seu link próprio para compartilhar com possíveis clientes e indicar a plataforma como sua própria loja virtual de seguros de vida. A partir disso, a comissão das vendas realizadas por meio do link indicado pelo corretor será revertida para o profissional correspondente.

Na divulgação da loja virtual para seus clientes, os corretores parceiros poderão personalizar com seu logo e inserir um vídeo explicativo sobre a plataforma feito pela seguradora e a influenciadora de finanças Julia Mendonça.

A plataforma facilita o processo de prospecção e venda de produtos personalizados no segmento, ampliando as oportunidades de negócios dos parceiros nesse nicho e agregando mais valor por estarem no ambiente digital.

O produto comercializado no Meu Momento de Vida é o Liberty Vida Especial, que oferece um capital mínimo de R$ 10 mil e máximo de R$2.5 milhões e coberturas para morte, invalidez por acidente, doenças graves e assistência funeral, disponíveis para os segurados e extensivas para os familiares.

“É muito gratificante lançar o projeto Meu Momento de Vida, pois é fruto de um trabalho entre a companhia, nossos corretores e nosso laboratório de inovação, o Solaria Labs. Com a ferramenta, traremos uma forma inovadora de oferecer seguros de vida que aproximará os corretores do consumidor por meio de uma tecnologia simples e eficiente, para que possam ampliar ainda mais as suas oportunidades de negócios em um mercado que já se encontra em ascensão”, afirma Carlos Magnarelli, CEO da Liberty Seguros.

Para saber mais acesse o site.

N.F.

Revista Apólice