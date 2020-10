A Ituran Brasil está integrando o seu sistema de cotação com diversos Multicálculos, visando que mais corretores possam oferecer aos seus clientes os produtos da marca. O Multicálculo é um recurso conhecido no mercado de seguros e que visa permitir ao parceiro receber as cotações de várias seguradoras de uma só vez, garantindo-lhe um ganho de produtividade em seu dia a dia.

A empresa atualmente já disponibiliza as suas cotações nos multicálculos da SICS, desde janeiro, e da ADMSEG, desde agosto. Agora, já a partir da primeira semana de Outubro, a nova parceria com a Quiver também estará disponível aos corretores de seguros.

A Quiver é líder de mercado no segmento de soluções para corretoras de seguros e conta com gestão, processos e metodologias baseadas em padrões internacionais. É uma empresa com mais de 53 mil usuários cadastrados e 4 milhões de segurados atendidos, gerando um volume médio de 5,9 milhões de apólices e R$29,1 bilhões em prêmios por ano.

“Estamos muito felizes com esta nova parceria, pois o corretor de seguros poderá receber cotações do produto Ituran com Seguro através da nossa solução, de forma a oferecer a seus clientes mais uma alternativa de negócios que garanta a proteção do seu veículo por valores acessíveis. O sucesso de nossos clientes é o nosso também e continuamos em busca de mais parcerias que agreguem valor aos negócio”s, diz Fernando Rodrigues, CEO da Quiver.”

O SuperCálculo, da empresa SICS, opera há mais de 27 anos no desenvolvimento de soluções para ajudar os corretores a venderem mais, não apenas com o Multicálculo, mas também com sistemas de gestão (WebSics e SicsPlus) da corretora e da carteira de clientes. Os corretores que utilizam o SuperCálculo já podem receber cotações da seguradora desde janeiro de 2020.

O Grupo ADMSEG, a qual pertence a AdmSeg, atua no mercado segurador desde 1993, desenvolvendo soluções em tecnologia de captação, vendas e gestão para corretoras, oferecendo soluções nas áreas de Corporate, Multicálculo e Webleads. Os corretores que utilizam o Multicálculo ADMSEG já podem receber cotações da seguradora desde agosto de 2020.

“Com a entrada nos principais multicálculos, os corretores passam a ter mais facilidade para receber a cotação do Ituran com Seguro, que é um produto que atende às principais necessidades do cliente e que cabe no bolso dele, tudo isso sem abrir mão de uma comissionamento atrativo”, diz Amit Louzon, CEO da seguradora. “Essa inciativa é para que mais corretores conheçam e ofereçam aos clientes os nossos produtos, o que pode ser uma excelente oportunidade para ampliarem as suas carteiras. Nosso objetivo é ampliar ainda mais nossa atuação nos muticálculos, estando previstos, ainda neste ano, a integração com pelo menos mais 2 plataformas de multicalculo”, conclui o executivo.

N.F.

Revista Apólice