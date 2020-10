O Prêmio Antonio Carlos de Almeida Braga de Inovação em Seguros, promovido pela Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg), está com as inscrições abertas para a décima edição do concurso, em 2021, com a expectativa de uma disputa acirrada de trabalhos que contribuirão para a melhoria do atendimento, eficiência e adaptações importantes em resposta aos novos desafios gerados pela pandemia.

Na avaliação da diretora de Relações de Consumo e Comunicação da entidade, Solange Beatriz Palheiro Mendes, a inovação é a chave da competitividade sem limites do setor, ao incorporar soluções transformadoras em todas as áreas e inspirar ações endereçadas a agilizar processos, reduzir custos e disponibilizar produtos e serviços acessíveis a todos os públicos.

Podem entrar na disputa projetos em três categorias: Produtos e Serviços; Comunicação e Processos e Tecnologias. Devido à pandemia, a edição de 2020 foi transferida para o próximo ano, razão pela qual as inscrições já estão abertas e serão encerradas em 27 de setembro de 2021.

Desde a criação, 695 projetos participaram do Prêmio, com importantes contribuições para inovações nas três modalidades em disputa. A premiação contempla os três melhores trabalhos em cada categoria.

No site é possível conferir as regras de participação; materiais de apoio, como e-books com os projetos inscritos em edições anteriores; galeria de fotos; além da história do Prêmio e também ideias inovadoras que ajudam o desenvolvimento do setor de seguros no Brasil.

Como premiação são oferecidos aos vencedores R$ 30.000,00, R$ 15.000,00 e R$ 10.000,00 para os 1º, 2º e 3º colocados em cada uma das três categorias, totalizando R$ 165.000,00.

