O Índice de Confiança do Setor de Seguros (ICSS) apurado através de pesquisa realizada pela Fenacor, aponta que corretores, seguradores e, em menor escala, os resseguradores estão mais otimistas neste final de outubro. Os indicadores voltaram a ficar acima de 100 pontos, tanto nos casos de corretores (111,1) quanto de seguradores (107,2). Já entre os resseguradores, chegou perto disso, alcançando 99,5.

Em termos econômicos, as respostas foram predominantemente positivas, apontando um cenário melhor nos próximos seis meses.

Embora a base atual seja baixa, o que ajuda na comparação mais favorável, é importante destacar que a última vez que tal comportamento otimista prevaleceu foi na pesquisa realizada em fevereiro deste ano.

Economia

A pesquisa apurou que 33% dos corretores e 44% dos seguradores acreditam no crescimento da economia nos próximos seis meses. A grande maioria dos corretores, 67%, aguardam um quadro de estabilidade, projeção feita por 36% dos seguradores. Há ainda um percentual 20% de seguradores que acreditam em um quadro “pior” nos próximos meses.

Faturamento

Apenas 5% dos corretores temem uma queda do faturamento do setor no final de 2020 e início de 2021. Para 76% dos entrevistados a receita ficará estável, enquanto 19% apostam no crescimento.

Entre os seguradores, 4% dos entrevistados projetam um faturamento “muito melhor”, 32% aguardam um quadro “melhor” e somente 16% temem uma queda na arrecadação. Para 48% a receita permanecerá estável.

Rentabilidade

Quanto à rentabilidade, 61% dos corretores apostam em um cenário estável e 29% acreditam na possibilidade de um avanço.

Entre os seguradores, 24% enxergam a possibilidade de crescimento e 48% projetam um cenário de estabilidade. Há ainda 28% que temem uma redução da rentabilidade do setor.

N.F.

Revista Apólice