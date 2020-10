O potencial da região de Americana despertou a atenção do Grupo NotreDame Intermédica (GNDI), que formatou um produto regional exclusivo para atender aos moradores da cidade e de Nova Odessa, Sumaré e Santa Bárbara D’Oeste, o Smart 200 Americana, que está disponível para comercialização a partir de hoje. Já no plano Smart 200 Campinas, a empresa aumentará sua área de abrangência com a inclusão do município de Hortolândia, onde os clientes poderão usufruir dos benefícios do plano que antes era restrito apenas para moradores de Campinas. O atendimento inclui o Hospital Renascença, três Centros Clínicos e medicina preventiva.

O plano Smart 200 Americana foi desenvolvido para aqueles que buscam uma boa relação custo/benefício por meio da oferta de atendimento em Rede Própria. O plano oferece acesso a hospitais de referência na região, além de três Centros Clínicos localizados em Americana, Nova Odessa e Sumaré e laboratório para exames de imagens e de análises clínicas. Os beneficiários poderão utilizar o Hospital São Lucas como rede credenciada preferencial, incluindo o pronto-atendimento 24 horas, pediatria, UTI adulto e pediátrica, centro cirúrgico, ortopedia, ala clínica, exames de imagem e outras estruturas, assim como os quatro laboratórios da Rede Labclin, adquiridos também pelo Grupo. Já o Hospital São Francisco, também localizado em Americana, oferecerá os serviços de cirurgias ginecológicas, partos, maternidade e UTI Neonatal.

No Centro de Saúde de Nova Odessa, a rede oferecerá seis especialidades, como clínica médica, ginecologia, obstetrícia, nutrição, pediatra e urologia. No Centro Clínico de Sumaré serão atendidas especialidades de clínica médica e pediatra, e no Centro Clínico de Americana 15 especialidades, sendo angiologia/cirurgia vascular, cirurgia de cabeça e pescoço, clínica médica, endocrinologia adulto e infantil, ginecologia/obstetrícia, hepatologia, infectologia, infiltração, neurologia adulto e infantil, pediatria, pneumologia infantil, psiquiatra e reumatologia.

O plano permite, ainda, acesso ao Centro Oncológico, equipado com instrumentos de última geração, consultórios e salas de medicação, além de um ambiente de medicina preventiva com grupos e palestras para diversos públicos.

“O novo produto surge como uma estratégia complementar para o GNDI, que já atua na região metropolitana de Campinas/SP, aumentando sua participação de mercado e oferecendo soluções de saúde integrais com custos mais acessíveis”, afirma Alexandre Montenegro, diretor comercial da companhia na região.

Praça estratégica para o Grupo, a região que abrange Campinas e Americana está no radar da empresa há alguns anos com o Hospital Renascença e Centros Clínicos próprios e, mais recentemente, em janeiro de 2020, se fortaleceu com a aquisição do Grupo São Lucas Saúde S/A, operadora com mais de 25 anos de atuação em Americana e mais de 90 mil vidas.

Revista Apólice