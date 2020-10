Massimiliano Ottochian foi nomeado head de Fusões e Aquisições do Grupo Generali, reportando-se diretamente ao gerente Geral, Frédéric de Courtois.

Ottochian será responsável pela identificação de oportunidades de crescimento rentáveis nos mercados e setores com maior potencial, contribuindo para a consolidação da liderança do Grupo nos setores de seguros e gestão de ativos.

Com mais de vinte anos de experiência em operações de fusões e aquisições internacionais, o executivo exercia desde 2009 o cargo de Diretor Geral do departamento de Instituições Financeiras do Deutsche Bank, onde geriu cobertura para clientes europeus. Anteriormente, ele ocupou um cargo semelhante no UBS.

