Fundada durante a pandemia por Felipe Barranco, Marcos Carneiro e Manoel Carlos Barranco, a Flix é a primeira plataforma brasileira com foco exclusivo na venda de seguros e assistências residenciais. Desenvolvida com o propósito de digitalizar, escalar e simplificar um produto autoral, a insurtech oferece uma nova perspectiva sobre proteção imobiliária, proporcionando simplicidade, facilidade e flexibilização dos serviços.

Segundo Felipe, CEO da companhia, a proposta da empresa é acompanhar a mudança de comportamento do consumidor com as suas casas, gerando um produto que auxilie cada família individualmente. “Nos lançamos ao mercado com 45 opções de ofertas, entre cobertura financeira e assistências. Esse modelo permite aos nossos clientes entender o que se encaixa mais com as suas necessidades e montar um seguro feito especialmente para ele. Um dos focos é justamente impulsionar a visão de que o seguro é além de comodidade, ele faz parte dos investimentos com cuidados pessoais”, diz.

A insurtech nasceu com o propósito de escalar um produto criado por Carneiro há oito anos. Como corretor de seguros, seu maior desafio era escalar e simplificar a jornada dos clientes, flexibilizando os processos de contratação dos serviços de maneira prática e segura. Por meio da Flix, foi possível criar não só um controle dos históricos já cadastrados, mas também aplicar a tecnologia a fim de inovar na maneira como a jornada deles acontecia e na oferta de novos produtos.

Hoje, a empresa já atende quase 10 mil segurados em um modelo de mensalidade recorrente sem carência, gerando mais autonomia do cliente sobre o produto e menos burocracia nos processos. As ofertas exploram desde as proteções mais tradicionais, como raio, incêndio e explosão, como coberturas financeiras, assistências emergenciais e serviços exclusivos.

“Nossa expectativa é desenvolver ainda mais nossos produtos, trazendo novidades que acompanhem as novas rotinas e olhem com atenção para todo o contexto de vivência em uma casa. Isso vai além dos problemas estruturais”, afirma Felipe. A empresa conta com dois parceiros em seu modelo de negócios, a Sancor e a Tempo Assist, permitindo uma operação rápida e eficaz.

