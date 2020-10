A Argo Seguros lançou duas novas ferramentas que irão agilizar o atendimento e os negócios entre a seguradora e os corretores na área de Transportes.

A principal novidade é a emissão de faturamento na ponta. Agora já é possível fazer a prévia da fatura através do sistema, com aprovação e emissão automática, reduzindo o tempo de espera de cinco dias, em média, para apenas algumas horas após o próprio corretor clicar no botão “emitir”.

Outra novidade é o aprimoramento do sistema de workflow (fluxo de trabalho), que foi otimizado para reduzir em mais de 50% o tempo de entrega da cotação ao parceiro. Para isso, basta ele se logar no Argo Digital, o ambiente de negócios digitais da seguradora, clicar em ‘Transportes’, ‘Cotações’ e depois em ‘Nova Cotação”. Depois é só preencher os dados do segurado e anexar os documentos.

“Todo o processo foi desenhado para tomar o menor tempo possível do corretor. A plataforma funciona como um facilitador e uma ferramenta de gerenciamento para corretoras, pois permite extrair relatórios. A vantagem em utilizar diretamente o sistema é que tudo fica mais rápido”, afirma Diogo Osório, coordenador de Operações da seguradora.

Para os corretores já cadastrados na companhia que desejarem fazer um breve treinamento sobre como utilizar as novas ferramentas, basta enviar uma solicitação para [email protected]

