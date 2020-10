A Ezze Seguros segue investindo em tecnologias para garantir que a experiência dos seus clientes seja sempre positiva. A seguradora está lançando um novo site, que permite que os usuários tenham acesso às principais informações da empresa de maneira rápida e intuitiva.

Com novo layout e mais facilidade na navegação, o site apresenta os diferenciais da companhia, destaca a experiência dos executivos e sócios, e conta com um canal direto com os corretores, assessorias e clientes.

João Duarte, diretor de Tecnologia da empresa, destaca que a seguradora está sempre desenvolvendo novas soluções para os clientes. “Estamos constantemente focados em oferecer um atendimento de qualidade e com velocidade. O novo site vai de encontro com a nossa proposta de permitir que os usuários conheçam a companhia de maneira ágil e clara”, explica.

Para Nicholas Weiser, diretor Comercial, a seguradora está sempre em busca de eficiência e melhoria contínua na jornada de atendimento e experiência com os corretores. “O novo ambiente facilita o acesso aos corretores interessados em firmar parceria com a seguradora, onde é possível efetuar o cadastro online de forma ágil e com acesso imediato ao portal do corretor. A partir desse acesso, é possível visualizar as instruções de boas-vindas e informações iniciais, as soluções e produtos da empresa, contadores online, ter acesso ao App de Garantia, imprimir e emitir apólices, participar de treinamentos entre outros serviços”, concluiu.

Mais informações estão disponíveis no link.

N.F.

Revista Apólice