De acordo com dados do IBGE, a pandemia do coronavírus fez o número de desempregados no Brasil aumentar em 20,9% entre maio e julho. O estudo realizado no último mês de agosto aponta ainda que o País perdeu 1,9 milhões de trabalhadores informais em apenas três meses.

Com o aumento do desemprego e a impossibilidade de trabalhar em consequência da Covid-19, muitas pessoas ficaram sem saber a quem recorrer para pagar as contas. Esse movimento estimulou a procura por seguros como o de Perda de Renda, tradicionalmente garantido através do Seguro Prestamista, que cobre parte ou toda a dívida do cliente em caso de sinistro.

Para suprir essa demanda do mercado, a Ezze Seguros, que atua no segmento de massificados desde dezembro do ano passado, não só intensificou a oferta do Prestamista, como também passou a comercializar um produto que ela batizou de Renda Garantida, seguro que garante uma renda extra em caso de desemprego ou incapacidade física temporária.

Simone Libonati, diretora comercial de Massificados da seguradora, explica que o aumento da demanda deste produto mostra uma maior conscientização das pessoas em relação à cultura de seguros e a importância de estar segurado em momentos de crise econômica. “O Renda Garantida tem sido uma alternativa nesse momento de incertezas que estamos vivendo e apoia o segurado no pagamento de despesas extras às suas dívidas, que a perda da renda fatalmente gera”, explica a executiva.

“As consequências da pandemia geraram uma retração do mercado para este tipo de garantia, tendo em vista o aumento da sinistralidade, mas a companhia está indo na mão inversa, justamente por entender que agora é que o mercado mais precisa da seguradora ao seu lado”, concluiu Simone.

N.F.

Revista Apólice