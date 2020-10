Pensando em proporcionais mais praticidade, a Essor acabou de lançar o Seguro Residencial Imobiliário, com o diferencial de oferecer desde o primeiro contato até o gerenciamento do seguro uma plataforma completa para facilitar o trabalho da imobiliária.

O diretor técnico da companhia, Leandro Poli, destaca que as imobiliárias interessadas no Seguro Residencial Imobiliário poderão contar com a assistência de uma equipe treinada e dedicada, pronta para ensinar todos os passos da utilização do sistema, desde a cotação até a contratação.

“O corretor de seguros e as imobiliárias têm a facilidade de receber a cotação, realizar o cadastro e gerar a apólice do seguro via web, sem a necessidade de envio de documentação física. Com integração completa ao CRM da imobiliária, a ferramenta de gestão de seguro elimina também a necessidade de gerenciamento do seguro por parte da imobiliária. Uma vez gerados os boletos, o pagamento do seguro é encaminhado diretamente para a seguradora, sem necessidade de repasse por parte da imobiliária”, afirma Poli.

Na prática o processo automatizado permite que a cobrança e a gestão de pagamento dos inquilinos sejam gerenciadas pela seguradora, desafogando a imobiliária da administração dos valores repassados à empresa. Outra vantagem é a eliminação da carência para uso do Serviço de Assistência 24h. A partir do momento em que a apólice é gerada, o proprietário do imóvel pode começar a fazer uso do serviço.

A ferramenta foi desenvolvida em conjunto com a Exclusiva, empresa de assessoria em seguros sediada em Londrina-PR, e a Gempe, empresa de soluções em tecnologia sediada em Cornélio Procópio-PR

Cobertura em casos de perda do aluguel

Além da cobertura básica, as imobiliárias têm acesso às coberturas adicionais, como a garantia de pagamento em caso de perda de aluguel. Ou seja, em caso de sinistros, o proprietário do imóvel tem a segurança não só da indenização dos danos ao patrimônio, mas também recebe o pagamento do aluguel que deixaria de receber enquanto o imóvel é recuperado. A cobertura disponibilizada pela seguradora cobre até seis aluguéis.

N.F.

Revista Apólice