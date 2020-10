Outubro é um mês especial para o mercado de seguros. O período é marcado por duas datas comemorativas de profissionais do setor: o Dia do Corretor de Seguros, celebrado em 12 de outubro, e o Dia do Securitário, comemorado na terceira segunda-feira do mês, que, neste ano, foi dia 19 de outubro. Para prestigiar essas categorias, a ENS lançou a campanha Mês da Educação em Seguros.

A ação contempla dois tipos de ofertas em programas educacionais da Escola, de nível técnico e superior, disponíveis até 30 de outubro. A primeira prevê 30% de desconto no valor integral de cursos online, que incluem MBAs, pós-graduações e extensões. O abatimento também é válido para cursos livres nos formatos auto instrucional e com aulas ao vivo, que abordam temas de diferentes áreas do seguro.

A segunda oferta conta com seis combos compostos por quatro cursos de autoaprendizagem. O investimento de cada pacote é de R$ 247. Confira as opções:

– Combo 1: “Eu, Líder”: cursos relacionados aos desafios de cargos de liderança;

– Combo 2: “Ampliando meu portfólio”: cursos sobre diversos produtos do mercado de seguros para ampliação da atuação dos profissionais;

– Combo 3: “Conhecendo tudo sobre riscos”: cursos para quem trabalha na área de riscos;

– Combo 4: “Conhecendo tudo sobre seguros”: cursos para quem deseja iniciar a carreira no setor;

– Combo 5: “Decidi empreender!”: cursos para quem quer começar o próprio negócio;

– Combo 6: “Eu, corretor empreendedor!”: cursos sobre práticas de gestão, inovação e cuidados com o cliente.

“O objetivo desta iniciativa é beneficiar esses profissionais fundamentais para a nossa indústria. São eles que atuam na disseminação da cultura do seguro e buscam as melhores opções para os consumidores, auxiliando-os na proteção de suas vidas, famílias, patrimônios e bens. O conhecimento é essencial para que exerçam seus papéis sempre de maneira atualizada e eficiente. Por isso, oferecemos opções para todos os perfis e disponibilidades, buscando atender a todos os públicos da cadeia do Seguro”, explica o diretor geral da Escola, Tarcísio Godoy.

Datas de início das aulas, conteúdo dos programas, investimento, inscrições e demais detalhes podem ser conferidos no hotsite da campanha.

N.F.

Revista Apólice