Diante da demanda verificada recentemente, a ENS decidiu abrir vagas para a formação de uma nova turma da Graduação Tecnológica em Gestão de Seguros na modalidade online, com início ainda neste semestre. A entidade está oferecendo um ótimo benefício: alunos inscritos até hoje, 2 de outubro, terão 100% de desconto no valor da primeira mensalidade.

Com duração de dois anos, o programa prepara profissionais para compreender as diversas etapas que compõem os processos técnicos da administração. A graduação propicia pleno domínio dos conceitos da área de Seguros, Previdência Privada e Capitalização, capacitando o aluno para administrar, comercializar e gerenciar riscos, utilizando as ferramentas necessárias para o desenvolvimento de cargos gerenciais.

Composta por 1.600 horas/aula, a grade conta com disciplinas como Gestão Estratégica de Seguros, Gestão de Riscos, Pulverização de Riscos, Gestão Comercial de Seguros, Gestão de Operações Empresariais, Tomada de Decisão em Seguros entre outras.

Devido à pandemia do novo coronavírus e visando preservar a saúde dos candidatos e dos colaboradores, o processo seletivo será realizado remotamente. Também é possível ingressar no curso utilizando nota do ENEM, desde que superior a 350 pontos e obtida nos últimos três anos.

Outros modos de ingresso são transferência externa e apresentação de diploma de ensino superior, que garantem desconto de 30% na mensalidade. Há política de descontos para colaboradores de empresas conveniadas e ex-alunos do programa Amigo do Seguro, também da Escola.

O início das aulas está marcado para 20 de outubro. Mais informações estão disponíveis no site da entidade, que também é o canal para inscrições.

N.F.

Revista Apólice