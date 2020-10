A Delta Assistance lançou neste mês a campanha #SejaDelta, que visa incentivar as vendas para seus representantes em todo o Brasil. A ação pontua corretores de seguros de acordo com contratos fechados com a empresa. Os pontos podem ser trocados por prêmios como smartphones, notebooks, tablets e experiências como assinatura anual de plataformas de streaming, livros, clube de vinhos e cervejas entre outros.

“Essa ação para nós é apenas uma campanha de vendas, é um agradecimento ao esforço e a dedicação dos nossos corretores e representantes, que são parceiros fundamentais para o crescimento do nosso negócio”, ressalta Nícolas Galvão, CEO do Grupo Delta.

A campanha prevê ainda um sorteio entre as corretoras que mais pontuarem no período de vigência da promoção. Um executivo da empresa ganha uma viagem nacional e o comercial da corretora que mais vender ganhará uma moto elétrica.

“Oferecemos aos nossos parceiros produtos e serviços exclusivos, com alto potencial de vendas. Estamos no dia a dia do corretor oferecendo suporte especializado em frotas, disponibilizando acesso a um portal com informações de atendimentos em tempo real, ratificando nossos princípios em tecnologia, agilidade e transparência”, ressalta Galvão.

Para participar basta o parceiro acessar o link e realizar um pré-cadastro. Após a validação da equipe comercial, o corretor já poderá participar. Todo contrato fechado acumula pontos automaticamente dentro do portal.

O sistema de pontuação ocorre na conversão que segue a lógica de 1% do valor do contrato equivale a 1 ponto na campanha. Por exemplo, um contrato de R$100.000,00, equivale a 1.000 pontos. O participante pode trocar seus pontos por prêmios ou acumular para trocar por outro de maior valor.

