Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Pará receberão as próximas paradas do ciclo de eventos virtuais “Conexão Futuro Seguro”, respectivamente, nos dias 27 (terça), 28 (quarta) e 29 de outubro (quinta), todos às 17 horas.

O evento é exclusivo para associados dos Sincors locais, pessoas físicas ou jurídicas. Para garantir presença, faça a inscrição diretamente no site do ciclo. Basta clicar sobre a marca do Sindicato e e preencher o formulário. Mas, atenção: o prazo limite para inscrição expira às 17 horas da véspera do dia da etapa de cada estado. As empresas corretoras de seguros poderão inscrever todos os seus colaboradores e/ou funcionários.

O evento, organizado pela Fenacor, a ENS e os seu Sincors oferece uma gama de soluções, benefícios e ferramentas, além de oportunidades para aumentar o resultado e a carteira de negócios do corretor de seguros.

Em cada etapa, são apresentadas palestras sobre assuntos de grande interesse para a categoria, como a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), tema relevante para as empresas corretoras de seguros, que deverão cumprir todos os dispositivos estabelecidos. A palestrante será Angélica Carlini.

Além disso, será apresentado a LGPDCOR, ferramenta que visa ajudar para que corretores de seguros de todo o Brasil possam se adequar aos dispositivos da medida e evitar, dessa forma, ações judiciais, punições e multas elevadas que podem, em alguns casos, inviabilizar a continuidade da empresa.

A utilização da certificação digital como uma ferramenta, que pode ser utilizada pelo corretor como um nicho de negócios para aumentar sua carteira de clientes e os seus resultados, também será debatida. .

Outra novidade é a apresentação, pela ENS, do curso preparatório para a habilitação de agente autônomo de investimento, que posteriormente pode ser obtida através de exame realizado pela Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD).

Os agentes autônomos de investimentos estão entre as atividades que mais crescem no Brasil. Assim, o curso representa uma oportunidade para abertura de novo horizonte para os corretores de seguros. Todos os inscritos no ciclo de eventos terão direito a inscrição gratuita nesse curso.

Para complementar as informações sobre o curso e indicar as oportunidades que podem surgir para quem atuar como agente autônomo de investimento, a programação dos eventos incluirá a palestra “Como transformar-se em um planejador financeiro”, ministrada pelo especialista Valter Police.

No total, o ciclo engloba 22 etapas nos estados, das quais 16 já foram realizadas até o final da semana passada. As demais ocorrerão até o início de novembro. Haverá ainda um evento final, no dia 12 de novembro, o “Conexão Futuro Seguro Brasil”, aberto a corretores associados de todos os Sindicatos.

Todos os participantes receberão um certificado de participação emitido pela ENS e a Fenacor.

Ao final de cada evento, os participantes concorrem a uma premiação. Todos também irão concorrer a um prêmio especial no último evento, desde que façam a inscrição e participem desta última etapa do ciclo. Em ambos os casos, o premiado terá que estar na sala do evento no momento em que o seu nome for anunciado.

N.F.

Revista Apólice