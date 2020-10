A Capemisa Seguradora vai incrementar seu programa de apoio a corretores parceiros com dois encontros de mentoria. Comandada por Alfredo Soares, sócio da Vtex e referência em vendas, a mentoria “Bora Vender Seguro de Vida?” acontece nos dias 26 de outubro e 18 de novembro.

Entre os temas abordados para ajudar no aprimoramento e desenvolvimento dos corretores, que também são empreendedores, estão assuntos como vendas, cultura, inovação e marketing digital. Poderão participar corretores produtivos, que fizerem a inscrição no site. Os encontros serão realizados sempre às 18h pelo Zoom.

“O objetivo é estar próximo dos nossos corretores, levar informação de qualidade, assim como dar dicas e compartilhar visões de negócio que podem ajudá-los e inspirá-los”, afirma o diretor Comercial da companhia, Fabio Lessa.

Além da mentoria, a seguradora desenvolve uma série de treinamentos com fóruns e lives para estimular os profissionais do ramo a buscarem o desenvolvimento de suas competências e lançou recentemente a Central do Corretor, um ambiente digital desenvolvido com foco na experiência do usuário que traz ferramentas para otimizar a rotina de trabalho e dar mais agilidade e autonomia nos processos. A ideia é que os parceiros estejam capacitados e qualificados para atender a consumidores cada vez mais exigentes.

A companhia também criou uma Gerência de Desenvolvimento e Treinamento para apoiar os profissionais nessa formação continuada sobre a melhor abordagem e sensibilização de clientes, tendo um grande impacto na oferta mais adequadas ao consumidor. Também lançou o blog Especialista PME, que funciona como um hub de conteúdos para o pequeno e médio empresário. Na plataforma, os vídeos das palestras são disponibilizados em formato de webinar, assim como vários artigos sobre empreendedorismo.

N.F.

Revista Apólice