O Grupo Bradesco Seguros registrou crescimento de 4,3% em seu Resultado Operacional no terceiro trimestre de 2020, em comparação com o mesmo período de 2019. Dentre os fatores que influenciaram esse desempenho, destacam-se os Prêmios Ganhos, que evoluíram 10,5% no terceiro trimestre em relação ao período anterior, alcançando R$ 11,4 bilhões, o que marca o retorno ao patamar observado no terceiro trimestre do ano passado. Vale ressaltar, ainda, o aumento do Resultado Financeiro em 21,4% ante o segundo trimestre de 2020.

A melhora do faturamento, associada ao recuo da rubrica Outras Despesas Administrativas, favoreceu o Índice de Eficiência Administrativa da empresa, que atingiu sua melhor marca histórica no terceiro trimestre de 2020: 3,7%. No comparativo dos nove meses, o índice apresentou estabilidade em 4,2%, patamar já bastante adequado à operação da companhia, enquanto todos os demais indicadores de desempenho apresentaram melhora.

As provisões técnicas cresceram 3,5%, para R$ 279,2 bilhões, correspondentes a cerca de um quarto de todo o mercado segurador brasileiro. Já os ativos garantidores dessas provisões evoluíram 2,2%, chegando a R$ 312,8 bilhões. Outro dado relevante, no comparativo dos últimos 12 meses, foi a evolução de 4,3% na quantidade de segurados participantes em Previdência e clientes de Capitalização, que alcançou 29,8 milhões.

Com relação ao Lucro Líquido, apesar da melhora dos indicadores de desempenho, foram registradas quedas na comparação entre os terceiros trimestres e no acumulado do ano, impactadas pelo recuo do Resultado Financeiro, decorrente da influência dos índices econômico-financeiros sobre o desempenho das aplicações financeiras e da manutenção de provisões adicionais, como medida prudencial para fazer frente à pandemia da Covid-19.

Para facilitar e simplificar o atendimento aos clientes, o Grupo lançou novos produtos e intensificou os investimentos em tecnologia e inovação, visando à evolução de seus canais digitais, cujas vendas cresceram 46% no trimestre em relação ao mesmo período de 2019, englobando 11 produtos comercializados 100% online.

A Bradesco Saúde expandiu sua linha de planos regionais, com os lançamentos dos Efetivos Campinas, Paraíba, Ceará, Piauí e Potiguar. Ao todo, o produto está disponível em 12 estados e no Distrito Federal, reunindo cerca de 70 mil beneficiários. Engajada desde o início da pandemia em ações voltadas ao bem-estar e à comodidade de seus beneficiários, a empresa realizou 45 mil videoconsultas desde o início do funcionamento de seu serviço de atendimento remoto, o Saúde Digital, com taxa de resolutividade de 80%.

Em Previdência, a Bradesco Vida e Previdência lançou uma nova grade de fundos geridos em conjunto com a Bradesco Asset Management (BRAM), abrindo opções para a diversificação da carteira de investimentos de clientes com diferentes perfis e tolerância a risco. Além disso, ampliou os canais digitais e aplicativos disponíveis aos gerentes para vendas online, incluindo ferramenta específica para mobile e assinatura eletrônica por biometria. No segmento Vida, a empresa disponibilizou aviso de sinistro 100% digital para todas as coberturas e contratos, simplificando e agilizando processos.

Tendo em vista a proteção do trabalho à distância, a Bradesco Auto/RE aprimorou as coberturas para atividades comerciais na residência, seguros para equipamentos mais sofisticados instalados nas casas e seguro empresarial, com contratos exclusivos para microempreendedores, assim como extensão das proteções para máquinas, móveis, utensílios, mercadorias e desastres naturais.

No campo digital, a companhia agregou funcionalidades a seu aplicativo Assistência Dia & Noite e ao Bradesco Corretor, visando agilizar ainda mais o trabalho desse profissional, que também foi objeto de uma série de lives promovidas pelo Grupo com foco no cenário da pandemia, abordando temas como capacitação em ambiente virtual, gestão emocional e novos caminhos para a oferta de seguros.

