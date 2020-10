O Grupo Bradesco Seguros anunciou o lançamento de novas funcionalidades no Portal de Negócios, plataforma criada pela organização para facilitar o processo de vendas e a rotina dos corretores. As novidades promovem a gestão de oportunidades de venda e da carteira pelos parceiros, incluindo o registro de contatos, avaliação das oportunidades e expansão dos cards de acompanhamento.

Histórico de contatos: o corretor pode informar o status dos contatos efetuados para criar o próprio histórico, facilitando o acompanhamento das negociações já realizadas.

Avaliação de oportunidades: o profissional identifica as oportunidades de venda (leads) disponibilizadas pela seguradora, podendo qualificá-las e, se necessário, inserir observações e comentários. Esta é uma importante função para que a companhia possa gerar oportunidades de vendas ainda melhores.

Visualização de pendências em formato de Cards: a solução traz um resumo das principais ações que o corretor necessita realizar para a manutenção dos seus negócios, seja de uma proposta pendente, sinistro ou parcela em atraso. Desta forma, o parceiro otimiza seu tempo, atuando exatamente quando e onde é necessário.

Para Leonardo de Freitas, diretor da Organização de Vendas da empresa, as funcionalidades listadas representam o resultado das buscas da seguradora em ouvir seus parceiros. “Procuramos sempre identificar os desafios dos nossos corretores, que estão todos os dias ofertando nossos produtos e atendendo nossos clientes, pensando em iniciativas para facilitar o seu trabalho e aprimorar a sua experiência. As novas funcionalidades vieram para otimizar o dia a dia deste profissional, tornando o processo de vendas mais efetivo, além de ajudar a fortalecer o relacionamento com os clientes”, afirma o executivo.

Com os novos recursos, a plataforma busca aprimorar a experiência dos corretores e conta com seu principal cliente para a criação e validação das ferramentas a serem implantadas. “O objetivo é oferecer processos mais simples, intuitivos e digitais, desde o primeiro contato para a contratação do produto até o momento da regulação do sinistro”, complementa Freitas.

N.F.

Revista Apólice