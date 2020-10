Com o sucesso dos produtos da linha regional, a Bradesco Saúde segue expandindo sua estratégia de atuação, desta vez com lançamento do plano Bradesco Saúde São Paulo+ para a capital e mais 28 municípios da Região Metropolitana, incluindo ABC Paulista e Baixada Santista. O objetivo é oferecer um plano exclusivo para quem vive e trabalha no coração econômico do país, valorizando a mobilidade da população, a parceria com rede referenciada de qualidade reconhecida e preço competitivo no mercado, a partir de R$218,49. O novo produto Bradesco Saúde São Paulo+ traz uma série de facilidades aos beneficiários, como a plataforma de telemedicina para atendimento a distância em diferentes especialidades, opção de agendamento de consultas e exames por meio de central exclusiva, além do acesso à rede de clínicas Novamed e ao Programa Meu Doutor.

“A regionalização permite trabalhar particularmente cada localidade, de acordo com as demandas e necessidades da população. Com isso, o Bradesco Saúde São Paulo+ observou as necessidades de mobilidade e de praticidade da população paulistana, com foco em obter uma excelente relação custo-benefício. O produto regionalizado se baseia na parceria com prestadores de referência, fruto de um modelo de negociações, que, aliado a gestão da assistência, resulta em maior previsibilidade de custos, redução de desperdícios de recursos e a expectativa de reajustes menores nas mensalidades para o beneficiário final. A gestão da assistência se traduz no cuidado integrado e individualizado do paciente. O beneficiário do novo produto tem à sua disposição um time de especialistas preparado para acompanhar toda a sua jornada de saúde, com segurança e eficiência, garantindo a assistência com os recursos necessários desde o atendimento primário até a alta complexidade”, aponta Manoel Peres, Diretor-presidente da Bradesco Saúde.

Com mais de 1,5 milhão de beneficiários no estado de São Paulo, a Bradesco Saúde reforça seu portfólio diversificado, atendendo a todos os segmentos. O novo plano está disponível para pequenas e médias empresas, a partir de três pessoas, até grandes companhias, acima de 500 pessoas. Um dos diferenciais é a parceria com a Rede D´Or São Luiz, que proporciona uma assistência de excelência aos beneficiários. “A parceria entre as duas empresas já existe há alguns anos e surgiu justamente devido ao desejo que ambas compartilham de ampliar o acesso à saúde privada a mais pessoas. Em 2018, lançamos um modelo similar no Rio e agora estamos trazendo para São Paulo. Para a população, significa ter à disposição um serviço de excelência, pois as duas empresas compartilham os mesmos valores como competência, credibilidade e humanização, bem como colocam o paciente como prioridade”, destaca o presidente da Rede D’Or São Luiz, Paulo Moll.

Com o São Paulo+, a Bradesco Saúde oferece cobertura diferenciada à população de São Paulo capital e mais 28 municípios. Na região metropolitana, são eles: Arujá, Barueri, Caieiras, Cajamar, Carapicuíba, Cotia, Ferraz Vasconcelos, Franco da Rocha, Guarulhos, Itapecerica da Serra, Itaquaquecetuba, Jandira, Mairiporã, Osasco, Poá, Santana do Parnaíba, Suzano e Taboão da Serra. Na região do ABC, o plano engloba Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul. Já na Baixada Santista, são contemplados os municípios de Guarujá e Santos.

Além disso, o atendimento se estende ao estado vizinho, Rio de Janeiro, em 14 municípios, incluindo a capital, o que permite assistência de qualidade para o beneficiário que trabalha em deslocamento, a chamada ponte aérea. Assim, a abrangência do produto chega a 43 cidades no total. Adicionalmente, o beneficiário tem reembolso de todos os procedimentos cobertos pelo plano em caso de atendimento ocorrido em todo o território nacional.

Outra facilidade para o beneficiário é a plataforma de telemedicina Saúde Digital, que disponibiliza uma série de serviços on-line, entre eles o atendimento a distância para diversas especialidades médicas e outros profissionais de saúde, como psicólogos, fonoaudiólogos e nutricionistas. O novo plano também disponibiliza uma central de atendimento exclusiva, adequado às necessidades do beneficiário de disponibilidade e proximidade. Outra vantagem é o acesso à rede de clínicas médicas Novamed, que faz parte do Grupo Bradesco Seguros, com oito unidades na região metropolitana, e ao Programa Meu Doutor, que conta com uma rede de profissionais selecionados.

K.L.

