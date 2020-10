Diante das incertezas econômicas causadas pela crise do novo coronavírus, a população busca garantia de proteção. Em meio a esses impactos, a Bradesco Auto/RE apostou em preços competitivos para atender as demandas dos consumidores e ampliar o acesso da população ao seguro auto.

O Superintendente de Produto da companhia e especialista em mercado segurador, Eduardo Menezes, fala sobre proteção ao patrimônio em momentos de adversidades e do produto Auto Light. “Acreditamos em um aumento na procura de produtos acessíveis por parte da população, principalmente, em decorrência aos efeitos do coronavírus na renda de muitos brasileiros”, afirma.

No primeiro trimestre de 2020, o Produto Interno Bruto (PIB), soma de todos os bens e serviços produzidos no país, registrou queda de 1,5% em comparação aos três meses anteriores, segundo dados da Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia (SPE). “A crise aumentou a consciência das pessoas e empresas sobre riscos e a percepção da importância da proteção. Superado o período de fragilidade econômica causada por uma crise epidemiológica, essa nova consciência poderá possibilitar que seguros entrem num novo ciclo virtuoso de desenvolvimento”, diz. “É importante frisar que o segurado não perde coberturas por estar pagando menos. O Auto Light permite que o cliente contrate um produto em média até 30% mais barato que o seguro auto tradicional, sem abrir mão de qualidade e credibilidade, além disso, o valor do prêmio pode ser parcelado em até 10x sem juros”, completa o executivo.

O seguro de automóveis não deve ser visto como um gasto superficial e, sim, como uma garantia de proteção ao patrimônio. O número de roubos de veículos no Brasil ultrapassou a marca de 1 milhão de ocorrências nos últimos quatro anos, de acordo com dados do Sinesp (Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública). “Em uma situação de sinistro, como roubo ou acidente, o condutor de um veículo pode ter um prejuízo financeiro alto, seja por conta da perda do seu veículo ou por danos causados a terceiros, quando não resguardado por um seguro de automóvel”, diz Menezes.

Além disso, o segurado ainda pode contar com uma série de outros benefícios, como, assistência 24 horas, carro reserva para sete dias, guinchos para terceiros e outros serviços direcionados a pessoas físicas e jurídicas.

