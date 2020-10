A nova versão do aplicativo do banco Inter está oferecendo novas experiências ao usuário. Entre as novidades está a opção de contratar seguro de vida pelo app. Outra novidade da área é possibilidade de renovação automática na modalidade seguro auto. Alguns clientes já podem experimentar os lançamentos através da versão beta para Android e iOS. A expectativa é que até o início de novembro a ferramenta esteja disponível para todos.

A Plataforma de Proteção Inter contará com três categorias de planos, cujas coberturas podem ser por morte e acidentes, invalidez permanente, indenização por acidente e indenização por doenças graves. Além de assistência funeral, pet, para animais de estimação, e segunda opinião médica internacional. As indenizações partem de R$ 60 mil até R$2 milhões.

“A nova versão do aplicativo trará melhorias em todas as áreas. Na Inter Seguros, estamos disponibilizando a modalidade Vida, com uma experiência totalmente digital, sem burocracia e letras miúdas, que leva em conta o que realmente importa para o cliente na proteção à sua família e patrimônio.”, diz Paulo Padilha, CEO da companhia.

Além disso, no app, é possível encontrar produtos de Previdência a Consórcio, de Auto ao Seguro Pet.

