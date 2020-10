Quem mora próximo às fronteiras e precisa viajar sabe que, muitas vezes, o carro é um meio de transporte mais econômico. No entanto, para dirigir em países do Mercosul, algumas medidas são necessárias, como possuir a Carta Verde, um seguro obrigatório que tem como objetivo proteger terceiros em caso de algum acidente de trânsito durante o período da viagem. Para auxiliar seus segurados que moram nos estados de fronteiras com o Mercosul (Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul), a Azul Seguros fornece a contratação do seguro Carta Verde Porto Seguro por apenas R$ 1,99.

Para contratar a Carta Verde por esse valor, o cliente deve procurar o seu corretor de seguros e consultá-lo sobre as condições da apólice vigente. O diretor executivo da seguradora, Gilmar Pires, ressalta que a ação da companhia busca atender as necessidades de seus consumidores. “Estamos sempre ouvindo nossos segurados e, dessa forma, entendemos seus anseios e o que podemos fazer para aperfeiçoar os produtos e serviços”, afirma.

Para segurados que estão fora das regiões beneficiadas, o cálculo da Carta Verde pode ser feito normalmente, porém sem a condição de R$ 1,99.

N.F.

Revista Apólice