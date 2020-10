A AXA no Brasil se une ao Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), desdobramento da parceria realizada pela empresa no Brasil e nas Filipinas e que reflete o novo propósito da companhia, “Agir para o progresso humano protegendo o que importa”. As ações têm o objetivo de garantir uma alimentação saudável na primeira infância, desde a amamentação até os cinco anos. A parceria, que tem duração inicial de três anos, visa alcançar mais de 17.500 mães e profissionais, além de 680 mil crianças, com campanhas em maternidades, creches e escolas.

“Essa parceria é parte da nossa essência como seguradora, do nosso propósito de atuar para o desenvolvimento humano e proteger aquilo que é importante. Assumimos com o UNICEF o compromisso de contribuir com nossas crianças através da alimentação saudável e da prevenção da obesidade e de doenças crônicas como a diabetes, transformando essa realidade e impactando milhares de famílias brasileiras” afirma Erika Medici, CEO da seguradora no Brasil.

Serão cerca de 767 municípios beneficiados, levando o projeto para além dos centros urbanos. Dentre as iniciativas, estão o incentivo da diminuição no consumo de alimentos ultraprocessados e bebidas açucaradas, conscientização dos profissionais de saúde, educação e assistência social sobre a promoção de hábitos alimentares saudáveis, além de capacitação de profissionais de maternidades para orientar mães quanto à amamentação e alimentação na primeira infância.

“No Brasil a taxa de aleitamento materno exclusivo até os seis meses ainda é baixa, e a introdução precoce de alimentos ultraprocessados têm sido cada vez mais recorrente. A alimentação adequada desde o nascimento garante o desenvolvimento e reflete positivamente por toda a vida das crianças. Por isso, a nossa missão de chegar a cada menino e menina em situação de vulnerabilidade se alinha com o propósito da seguradora, e é um prazer fazer parte dessa parceria para promover hábitos saudáveis desde a infância” diz Florence Bauer, representante do UNICEF no Brasil.

A seguradora incentivará que outras empresas também passem a participar ativamente das questões de responsabilidade social e sustentabilidade através de programas estruturados e reconhecidos, além de engajar suas equipes e clientes para que atuem diretamente nestas questões como voluntários, ampliando os resultados da parceria.

N.F.

Revista Apólice