A AXA no Brasil anunciou parceria com a corretora JDT para ofertar seguros de Transportes a todos os concessionários brasileiros dos principais fabricantes de equipamentos agrícolas do mercado, expandindo as operações da companhia na região Sul do país.

“A parceria com a corretora é um reforço importante para nossa operação de seguros na região, que vem apresentando crescimento consistente nos últimos ciclos. Estamos muito orgulhosos de dar este passo ao lado a JDT”, afirma Igor Di Beo, vice-presidente de Subscrição, Comercial e Marketing da seguradora.

“Estamos fortalecendo nosso portfólio de soluções e oferecer uma marca como a AXA é um diferencial. Esta parceria consolida nossa oferta de seguros em Transporte para equipamentos agrícolas em todo o país, sempre com o objetivo de proteger e rentabilizar a nossa cadeia de valor”, afirma Juliana Tiede, sócia-diretora da JDT.

A parceria com a corretora, que tem sede em Porto Alegre-RS e atua em todo o Brasil, é liderada por Antônio Viana, superintendente Comercial Sul da seguradora, e sua equipe. “Nosso objetivo, além do sucesso na operação de Transportes, é operar também em novas frentes, ampliando a oferta de apólices e produtos relevantes como seguro de Vida, Equipamentos, RC, Engenharia, Property, Garantia entre outros”, ressalta Viana.

N.F.

