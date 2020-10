Em comemoração aos 10 anos de presença no mercado brasileiro, a Austral Seguradora lançou sua nova marca para colaboradores e parceiros comerciais em dois eventos online. Nos encontros, os convidados puderam conhecer as novas diretrizes de marca da Companhia, revivendo e celebrando os 10 anos de história da empresa. O CEO da Austral, Carlos Frederico Ferreira, comandou os dois encontros destacando a importância do papel de cada um nesse processo de construção da nova marca.

Segundo ele, o processo de renovação da marca foi natural e inspirado inclusive pela evolução do próprio mercado segurador. “Precisávamos ressignificar o jeito Austral de ser, assim como todas as empresas que fazem parte do seu tempo, queríamos que a nossa imagem refletisse a expertise que adquirimos ao longo dos últimos anos, destacando o nosso estilo de pensar em soluções cada vez mais personalizadas para o mercado e, claro, não deixando de exaltar a parceria de verdade que construímos com nossos parceiros e clientes na última década.”, afirma ele. “A atualização da nossa marca diz muito sobre nosso dinamismo, simplicidade e conhecimento do mercado brasileiro. Essa é a nossa especialidade”.

A Austral Seguradora atua com soluções flexíveis e customizadas para seguros corporativos nas áreas de Seguro Garantia, Riscos de Petróleo e Marítimo, além de D&O e E&O.

O lançamento da nova marca para parceiros e corretores aconteceu no último dia 8 de outubro. “Aprendemos muito nesses dez anos e nossos parceiros de negócios foram fundamentais em todo esse processo. Olhamos com atenção para a nossa atuação e vimos que o sucesso da Austral se deu principalmente pelas pessoas incríveis que estiveram ao nosso lado durante a nossa trajetória. A nova marca chega para reforçar o nosso propósito, queremos ampliar a sensação de segurança das pessoas com quem a gente se relaciona, simplificando as interações e criando lado a lado as melhores soluções. Compartilhar esse exercício é um grande orgulho”, diz Carlos Frederico.

