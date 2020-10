O mercado de assistência 24h está cada vez mais atento às demandas tecnológicas, e a Allianz Partners reforça essa tendência ao lançar uma plataforma para o treinamento e comunicação com os prestadores de serviço: o Beedoo.

Desenvolvida a partir da união das tecnologias de inteligência artificial da IBM e gamificação, ela garantirá a otimização e qualidade dos serviços. “Buscamos o que há de mais inovador no segmento, visando oferecer aos nossos parceiros uma solução customizada às suas necessidades. Tudo isso foi construído em conjunto com as bases que atendem as demandas de assistência 24h para auto e residencial com a metodologia design thinking. Isso reforça o nosso compromisso em instruí-los e de alcançarmos a excelência”, afirma Adriano Reginaldo, diretor de Operações da companhia.

O projeto contou com diversas visitas in loco para a compreensão das especificidades do público que a utilizaria. “Neste processo elencamos as prioridades para estimular o envolvimento dos usuários, entre elas o acesso via smartphone ou desktop, a busca intuitiva por informações, o fornecimento de cursos online rápidos e assertivos e a participação atrelada ao acúmulo de pontos, que, posteriormente, podem ser trocados por recompensas, como o vale-combustível”, diz o executivo.

No que diz respeito aos cursos, eles contemplarão diversos assuntos importantes ao dia a dia do prestador, entre eles a remoção de veículos, a forma correta de recarregar a bateria e até explicações sobre a importância do preenchimento de check-list e a postura de atendimento em ocorrências.

O investimento da empresa em capacitação, gamificação e estratégias de relacionamento com os prestadores mostra a relevância dada à experiência do parceiro e do cliente, que deve ser cada vez mais conveniente, segura e satisfatória. A previsão é que mais de 1 mil prestadores de serviços, em todo o Brasil, tenham acesso à plataforma ao longo do projeto.

Como as novidades não param por aí, o Beedoo ainda traz uma linha do tempo, onde é possível postar notícias e divulgar conteúdos dos clientes institucionais, com a curadoria da companhia. “Estamos muito felizes em anunciar essa novidade e reforçar o cuidado constante que temos em nossas operações. Esta é uma ferramenta que revolucionará a comunicação no mercado de assistência 24h a um clique e que complementará todos os esforços realizados até o momento”, ressalta Reginaldo.

N.F.

Revista Apólice