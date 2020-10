Alex Terra é o novo executivo de contas da Sancor Seguros no Mato Grosso do Sul. O profissional chega à equipe com a missão de ampliar a atuação da seguradora naquela região, com foco nos produtos Auto, Residencial, Vida, Empresarial e Condomínio. Entre as estratégias para alcançar o objetivo, estão o fomento de parcerias e o alinhamento com corretores que atuam no local, reforçando os valores da companhia.

Bacharel em Direito e natural de Campo Grande (MS), Terra tem 33 anos. Promissor, o jovem iniciou sua trajetória no mercado segurador aos 24 anos, em 2011, e em 2018, assumiu a gerência da Sicredi, instituição financeira cooperativa.

No time desde o último dia 8 de setembro, o executivo de contas foi apresentado em uma live voltada aos corretores que atuam no Estado. Além de Terra, a transmissão via Webex contou a participação do diretor geral da empresa, Fernando Alloatti, que também falou aos corretores daquela região.

N.F.

