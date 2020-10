O time de Tecnologia (Sistemas, Infra, Projetos e Processos, Qualidade e Automação) da Rede Lojacorr está ganhando em outubro um novo head. Alex Martins passa a fazer parte do setor dirigido por Sandro Ribeiro, sócio fundador da empresa e diretor de Tecnologia.

Martins aprendeu tudo o que sabe de seguros na organização, uma carreira que começou há 13 anos no departamento de Cadastro, passou por várias atividades até chegar na Gerência de Operações. Após 10 anos, foi convidado pela diretoria a desenvolver a Área de Relacionamento com as Unidades, onde foi recebido por unidades e corretoras do Brasil inteiro. Com essa experiência, o gestor teve a possibilidade de conhecer de perto as necessidades e anseios dos parceiros. Depois de dois anos, Martins assumiu o Departamento de Planejamento Comercial, Comunicação e Marketing, criando novas áreas no setor, tais como: Negócios e Canais, Experiência do Cliente e Pré-venda (SDR) e a ampliação da área de Relacionamento. Uma atuação que durou pouco mais de um ano até receber o novo desafio de responder pelo time de Tecnologia.

O executivo foi escolhido para assumir a área por ser um grande conhecedor da empresa, por isso tem como propósito trazer a visão aprofundada do negócio para a equipe, apoiando no desenvolvimento do time e gerando novas soluções. Ele explica que, com toda sua experiência de atuação na Rede, foi possível conhecer a fundo o modelo da empresa e as dores dos clientes, além de ter criado um bom relacionamento e entendimentos das pessoas. “Esse é o meu forte e essa mudança vai me desenvolver ainda mais como pessoa e profissional”, diz Martins.

De acordo com Ribeiro, o novo head é um conhecedor do negócio da organização. “Martins é um grande talento da empresa, pois tem um excelente conhecimento que adquiriu ao longo dos anos. É um profissional com bom relacionamento e que teve sempre êxito pelas áreas onde passou e que, com certeza, irá contribuir muito para a gestão do time de Tecnologia da Rede”.

A expectativa como head de Tecnologia na empresa é gerar valor ao propósito da Rede, de ajudar o brasileiro a se proteger mais e melhor, melhorando a experiência do cliente com foco no corretor, levando tecnologia e inovação para toda a organização. “A prioridade são as pessoas, poder ouvi-las, entender os seus objetivos e apoiá-las no desenvolvimento. O restante será consequência e, juntos, vamos transformar o mercado de seguros com ainda mais soluções”, ressalta Martins.

Sobre o momento desafiador de assumir uma nova colocação durante a pandemia, o executivo explica que a primeira coisa é aceitar a situação atual e entender que nada acontece por acaso, que é preciso se reinventar e tornar o dia diferente. “Entramos em home-office do dia para a noite e estamos até hoje. Foi preciso desenvolver novos métodos de trabalho e confiar nas pessoas. Eu particularmente queria muito experimentar o home-office, mas para quem gosta de estar diariamente com as pessoas é um grande desafio”, diz.

N.F.

Revista Apólice