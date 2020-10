A Black Friday 2020 acontece oficialmente no próximo dia 27 de novembro, mas na Affinity a campanha de descontos começa mais cedo. A empresa de seguro viagem decidiu antecipar as ofertas, oferecendo tarifas reduzidas no período de 1º de novembro a 31 de dezembro. São planos com valores até 40% mais baixos que os praticados ao longo do ano.

“Esse é um momento muito relevante para o desenvolvimento da economia. Trata-se de uma data bastante aguardada pelos consumidores de uma forma geral, que anseiam por preços menores. Especialmente neste ano, com a crise provocada pela pandemia de coronavírus, oferecer produtos com custo mais atraentes ao público torna-se de extrema importância”, explica Marilberto França, CEO da companhia.

Os viajantes terão muitas opções para escolher. O Plano Affinity 100 Semestral, por exemplo, que antes saía por R$ 7.936,01, agora poderá ser adquirido por R$ 4.761,61. “Aqui a Black Friday é pra valer. Além disso, estamos sempre pensando em maneiras de impulsionarmos o trabalho dos agentes de viagem e corretores de seguro, nossos parceiros. Esssa será uma grande oportunidade para eles ampliarem suas vendas”, afirma França.

Levantamentos já feitos mostram que esta pode ser a maior Black Friday dos últimos anos. Dados da Jet e-business, companhia de soluções para e-commerce, revelam que pode ocorrer um crescimento superior a 50% em relação ao ano passado. No Google, somente entre os dias 26 de agosto e 22 de setembro, 19 das 29 macrocategorias de varejo analisadas já registravam um volume de buscas que supera a Black Friday de 2019.

Para o CEO da seguradora, ter preços competitivos e oferecer a cobertura para Covid-19 é a receita perfeita para garantir bons resultados nos próximos meses.

N.F.

Revista Apólice