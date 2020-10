O mês de outubro é marcado pela celebração de duas datas destinadas aos profissionais de saúde. No dia 18 foi celebrado o Dia do Médico e pouco depois, no dia 25, o Dia Nacional do Dentista. As datas são uma forma de homenagear estes trabalhadores tão importantes. Mas você sabia que existe um seguro específico para a atuação dos profissionais da saúde?

Marcelo Santana, gerente de Ramos Elementares da Porto Seguro, destaca como funciona o Responsabilidade Civil Profissional oferecido a diversas atividades e também disponível para os médicos, dentistas e outros profissionais de saúde.

“Este tipo de seguro cobre eventuais falhas profissionais, como atos danosos durante o exercício da profissão, reclamação de terceiros entre outros”, explica Santana, que complementa “o seguro garante também o reembolso com custos de defesa, gastos com restituição de imagem, além de outras coberturas”.

Condições especiais durante o mês de outubro

As pessoas que quiserem adquirir este seguro terão condições especiais até 31 de outubro: 10% de desconto para profissionais como: médicos, dentistas, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, farmacêuticos, esteticistas, acupunturistas, biólogos, biomédicos, bioquímicos, cuidadores entre outros.

Mais informações estão disponíveis no link.

N.F.

Revista Apólice