EXCLUSIVO – SINCOR DIGITAL | Para compensar a impossibilidade dos corretores de seguros se aglomerarem no Congresso dos Corretores de Seguros de São Paulo (Conec), foi organizado o Sincor Digital – Conectando o Mercado de Seguros, evento que acontece hoje pela plataforma do Sincor-SP para os profissionais do Brasil inteiro. Para manter a sua tradição, além das palestras políticas e de capacitação, o encontro está recheado de sorteios para os cerca de 5 mil inscritos.

Alexandre Camillo, presidente do Sincor-SP, fez a abertura do evento diretamente do estúdio na capital paulista. “O destaque é para os corretores comprovaram sua capacitação de superação em razão da pandemia e hoje devemos trazer a visão do que o futuro nos reserva. Vamos garantir a importância do corretor, mostrando que estes profissionais foram fundamentais para que o setor continuasse com bom atendimento”. Ele ressaltou que todos sairão desta pandemia fortalecidos e resilientes.

Substituindo o Governador João Doria, que estava na programação, a secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, Patricia Hellen, apareceu para dar o seu recado. Ela ressaltou a importância do evento como uma iniciativa importante para conectar o mercado com governo e especialistas. “São Paulo trabalha para que sejamos protagonistas da retomada econômica em 2021 e 2022, com um plano de recuperação econômica que projeta a criação de 2 milhões de empregos e investimentos de R$ 36 bilhões”.

As autoridades do setor também marcaram presença no evento. Rivaldo Leite, presidente do Sindseg-SP, disse que este é um dia especial em um ano atípico, onde o corretor de seguros mostrou a sua capacidade. Marcio Coriolano, presidente da CNseg, declarou que o impacto da pandemia foi profundo em toda a sociedade. “Na economia, o choque foi no tripé emprego, renda e produção. Os sinais de recuperação econômica estão se consolidando e sairemos fortalecidos. A tecnologia ficou a serviço dos profissionais competentes, como aconteceu com as vistorias do seguro auto ou na telemedicina, em saúde”, ponderou Coriolano, acrescentando que novos produtos devem surgir a partir das ferramentas digitais à disposição. “Temos profissionais muito competentes em nosso mercado e contamos sempre com os corretores de seguros”.

Armando Vergilio, presidente da Fenacor, destacou que este evento vai trazer uma nova dimensão para esta ordem, a digital. “Os corretores devem estar conectados e vamos falar sobre LGPD, diversificação da atuação no decorrer do dia”.

Masterclass

O primeiro painel foi uma Masterclass com três ícones do mercado, Nilton Molina (MAG Seguros), Jayme Garfinkel (Porto Seguros) e Patrick Larragoiti (SulAmérica), mediados pelo vice-presidente do Sincor-SP, Boris Ber. Molina abriu lembrando que: ”Somos avis rara no mercado de seguros, porque, como controladores, colocamos nosso capital em risco e nos classificamos como seguradores”.

“Criei uma empresa de corretagem de seguro de vida e previdência quando eu tinha 30 anos. Colaborei na criação de várias empresas, com um único fio condutor: eu não tinha a bagagem do conhecimento da casa. O fato determinante para eu mudar minha cabeça para segurador: a companhia Vida Previdência. Tínhamos o “sonho de consumo” de convencer o Bradesco a ser sócio nesta companhia. Eu fui conversar com o senhor Amador Aguiar, que não queria ouvir falar da palavra previdência, por conta de um negócio mal sucedido no passado. Eu disse: previdência é um negócio que tem a mesma correção da poupança, mas que cobramos carregamento de 30% na entrada do dinheiro na empresa e pagamos os rendimentos apenas no restante. Ele topou na hora”, contou Molina.

Patrick Larragoiti falou da saudade de estar próximo e das relações com os corretores de seguros. Foram dois momentos os mais difíceis da carreira, há 35 anos: “Entrei na empresa como estagiário na área de sinistro. A SulAmérica já era uma companhia profissionalizada, onde a família participava apenas do conselho. Eu entrei como o filho do dono, e tive como mentor o Rony Lirio. Ele era fantástico, mas um crítico construtivo permanente. Outro momento marcante foi a mudança da estrutura organizacional. Isso incrementou a eficiência da companhia e as decisões passaram a ser compartilhadas e passamos a ser um time, que proporcionou novos aprendizados”.

Jayme Garfinkel, controlador da mais jovem companhia entre as três, lembrou o momento mais difícil da sua carreira, quando seu pai faleceu aos 62 anos e eles haviam comprado a Porto Seguro há 6 anos. “Em 1978, houve uma mudança das regras do jogo do mercado, com o DPVAT voltando para a operação para o Governo. A companhia teve que pagar um multa sobre todo o faturamento (resseguro integral) e fomos proibidos de operar em DPVAT. Tinha acabado de perder o pai e com uma companhia jovem. A experiência disso: ‘não desistir do sonho'”, complementou.

Kelly Lubiato

Revista Apólice