A Wiz Saúde, unidade de negócio do conglomerado Wiz, anunciou a mudança da marca para Wiz Benefícios, ratificando sua atuação integrada na gestão de benefícios, planos de saúde, odontológico e seguro de vida em grupo, bem como as demais soluções para o RH que agregam na gestão e percepção de valor dos colaboradores. A mudança de nome, aprovada pelo Conselho da companhia, faz parte de uma evolução natural da empresa que expandiu sua área de atuação passando a oferecer um portfólio de soluções para empresas e usuários finais.

No momento em que as organizações buscam ofertar novas possibilidades de benefícios aos colaboradores, os desafios dos departamentos de Recursos Humanos requerem diversificação, praticidade e flexibilização. Diante disso, a companhia agrega novos formatos de produtos para diversos perfis de usuários, associando tecnologia às melhores práticas na prestação de serviços.

“Ao nos posicionarmos de modo abrangente no mercado de saúde e benefícios, ampliamos a área de atuação e o portfólio de produtos incluindo soluções diferenciadas, como a oferta de crédito consignado e outras inovações, agregando valor na percepção do colaborador somada a uma gestão de benefícios eficiente, com suporte estratégico e operacional completo para as empresas clientes, sem incremento de custos ao empregador”, afirma Francesca Bianco, diretora executiva da companhia.

Ao longo da sua jornada a empresa foi sendo adaptada para atender as necessidades dos clientes em contratar e gerir seus benefícios. “Nos posicionamos como um aliado do RH e, por isso, precisamos nos transformar para atender às novas necessidades do mercado, integrando soluções que colaborem com a saúde financeira dos nossos clientes, além de oferecer uma política de benefícios atrativa”, conta a executiva.

Dessa forma, a organização atua com propostas de valores específicas e segmentadas para a oferta de soluções a pessoas físicas, pequenas empresas e segmento empresarial. Ainda haverá grandes lançamentos, visando posicionar a companhia no mercado e agregar valor aos clientes.

As principais soluções da Wiz Benefícios são:

– Análise diagnóstica completa para recomendações de redesenho dos benefícios;}

– Absorção operacional;

– Gestão estratégica dos benefícios e do plano de saúde;

– Telemedicina (Dr. Wiz);

– Benefícios flexíveis;

– Gestão e oferta digital do portfólio de produtos financeiros e seguros para os RHs e usuários finais;

– Planos de saúde a entidades, chamados de coletivos por adesão.

Dados do setor mostram que 74,6% dos colaboradores consideram o plano de saúde o benefício empresarial mais importante, sendo assim, o mais desejado pelos funcionários. Ao mesmo tempo, trata-se geralmente do segundo maior custo das empresas. Daí vem a necessidade da gestão adequada com a oferta de uma cesta de benefícios diversificada e estratégica, aproveitando da melhor forma os recursos dos clientes, com foco no aumento da percepção de valor pelo colaborador.

N.F.

Revista Apólice